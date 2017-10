Football Ligue 1 - Guingamp remporte 2 - 0 le derby face à Rennes

En Avant de Guingamp s'est imposé sans difficulté 2 - 0 dans le celtico samedi soir à Roudourou face au Stade Rennais. Les guingampais ont inscrit deux buts en deuxième période, les rennais ont terminé le match réduits à 10. Guingamp monte à la neuvième place de Ligue 1.

Les guingampais ont dominé le derby contre Rennes dès la première mi-temps. Malgré dix tirs et des occasions franches, ils sont rentrés aux vestiaires sans avantage au score. C'est en deuxième période que tout s'est débloqué. A la 58ème minute, Marcus Thuram perce la défense rennaise côté gauche et tire sur la barre transversale, le ballon revient sur Moustapha Diallo qui marque ... du torse ! Les rennais commencent alors à perdre leurs nerfs sur le terrain et sur le banc de touche. Wahbi Khazri écope de deux cartons jaunes coup sur coup à la 66ème minute et est donc expulsé, un membre du staff rennais est aussi renvoyé aux vestiaires par l'arbitre. En fin de match, Jimmy Briand double la mise d'un bel enchaînement contrôle/tir en pivot à la 89ème minute.

Une fin de match houleuse

Dans le temps additionnel, des supporters rennais, agacés par la situation de leur équipe et cette nouvelle défaite, ont quitté le parcage visiteurs de Roudourou pour aller vers des supporters guingampais. L'arbitre a alors arrêté le jeu. Un important cordon de sécurité, composé notamment de CRS, s'est formé face aux supporters rennais. Le match s'est finalement terminé sans que le jeu ne reprenne dans une ambiance de fête côté guingampais et de tension côté rennais.

En Avant se donne de l'air

Guingamp remonte à la neuvième place avec cette victoire et compte maintenant sept points d'avance sur Dijon, le dix-huitième de Ligue 1. Et EAG n'est plus qu'à trois points de l'Olympique Lyonnais, le quatrième.