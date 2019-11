Football - Ligue 1 : Guy Roux se dit "déçu" par le Stade Rennais

Rennes, France

Emblématique entraîneur de l'AJ Auxerre, Guy Roux est connu pour sa franchise et son naturel. Retiré des terrains de football depuis plus de dix ans, il garde un œil aiguisé sur le championnat de football de Ligue 1. Il livre d'ailleurs son avis sur le sujet cette semaine dans une interview au magazine France Football.

Les clubs vendent leurs meilleurs joueurs

"On fait du mauvais travail" affirme Guy Roux qui déplore l'affaiblissement du championnat français. Le consultant sportif pointe du doigt le travail des dirigeants et notamment ceux du Stade Rennais. "Je suis déçu par un club comme Rennes, par exemple. Je les voyais sérieux, rigoureux, et sitôt qu'ils ont un peu de résultats, qu'ils gagnent une Coupe, ils vendent huit joueurs derrière ! [...] Chaque année, les clubs vendent leurs meilleurs joueurs, donc s'affaiblissent, et en achètent d'autres qu'ils vont payer plus cher, augmentant ainsi leur masse salariale."

Guy Roux vante en revanche le comportement de clubs comme Angers ou Amiens. "Ils ne sont pas dans le trading comme beaucoup d'autres." Lors du dernier mercato, les supporters du Stade Rennais ont vu partir Bensebaini, Sarr ou encore André, chevilles ouvrières des victoires du Stade Rennais en Coupe de France et en Europa League.