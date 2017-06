Football - Ligue 1 : Jérémy Ménez quitte les Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce vendredi le départ de leur attaquant Jérémy Ménez. Il va s'engager, sous réserve de la visite médicale, avec le club turc d'Antalyaspor. Il n'aura donc passé qu'un an en Gironde, sans confirmer les espoirs placés en lui.

La surprise aura été totale pour les supporters bordelais. Un an seulement après son arrivée, alors que le staff girondin avait annoncé compter sur lui la saison prochaine, Jérémy Ménez quitte Bordeaux par la petite porte. Pourtant, à son arrivée l'été dernier, il était la star du mercato estival, et devait être le fer de lance de l'attaque bordelaise. Les dirigeants espéraient beaucoup, et lui avaient offert un contrat de trois ans, ainsi que le plus gros salaire du club.

Accord de principe trouvé avec @Antalyaspor pour le transfert de Jérémy Ménez, sous réserve visite médicale et docs administratifs pic.twitter.com/wbOiXEZkAk — FCGirondins Bordeaux (@girondins) June 9, 2017

Son recrutement était aussi un pari. Allait-on voir jouer l'international français, auteur de 14 buts avec le MIlan Ac lors de la saison 2014/2015 ? Ou son double, régulièrement décevant, à l'investissement incertain, et sujet à quelques problèmes de comportement ?

Trois buts en 31 matchs

Un an après, le bilan est clair : c'est la deuxième version que les supporters bordelais ont aperçue. Sportivement, ses statistiques sont décevantes, avec trois petits buts et autant de passes décisives en 31 matchs.

Il faut dire que tout avait mal démarré, avec une blessure à l'oreille pendant la préparation, ce qui avait retardé son adaptation. Il était ensuite revenu en forme au plus mauvais moment, celui où les résultats de l'équipe étaient décevants. Une période qui s'était terminée par une exclusion fin décembre contre Montpellier pour avoir insulté l'arbitre, un soir de naufrage girondin (0-4) au Matmut Atlantique.

Remplaçant en 2017

A son retour de suspension, l'attaquant n'était plus qu'un remplaçant de luxe aux yeux de Jocelyn Gourvennec, qui n'avait pas du tout apprécié ce carton rouge. Pendant que les trois jeunes Malcom, François Kamano et Gaëtan Laborde redonnaient vie à l'attaque girondine, Ménez était cantonné au banc. Il n'aura connu que trois titularisations en 2017. Blessé en fin de saison, son dernier match avec le maillot bordelais aura donc été une anonyme entrée en jeu à Dijon. Très loin des espoirs que les dirigeants Girondins avaient placé en lui.

A seulement 30 ans, son départ en Turquie ressemble désormais à une pré-retraite. A moins qu'il ne retrouve son niveau de jeu, aux côtés d'une autre ancienne gloire, le Camerounais Samuel Eto'o.