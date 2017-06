Football - Ligue 1 : Le Danois Lukas Lerager quatre ans aux Girondins de Bordeaux

Déjà suivi par les Girondins au mois de janvier dernier, le milieu de terrain international danois Lukas Lerager a officiellement signé un contrat de quatre ans avec les Marine et Blanc. Ce joueur de devoir veut apporter toute sa combativité à son nouveau club.

Après l'arrivée de Benoît Costil, les Girondins de Bordeaux tiennent une deuxième recrue. Lukas Lerager, robuste (1,84 m pour 80 kg) milieu de terrain danois rejoint officiellement le club au scapulaire. Puissant, habile de la tête, ce milieu de terrain de 23 ans, capable d'évoluer aux postes de sentinelle et de relayeur, vient compléter l'entrejeu des Girondins. Saura-t-il se faire une place dans le trio Vada-Sankharé-Toulalan, régulièrement utilisé depuis janvier ? Ou son arrivée annonce-t-elle un repositionnement de Jérémy Toulalan en défense centrale ?

Une ascension fulgurante

Lui-même se définit comme "un joueur au service du collectif, qui aime courir, défendre, mais aussi avoir le ballon". En tout cas, son ascension aura été fulgurante. Après trois saisons dans le club du Viborg FF, en première division danoise (70 matchs), il quitte son pays pour rejoindre la Belgique, et le Zulte Waregem au mois de juillet 2016. Et c'est véritablement avec le club flamand qu'il se révèle. Toujours titulaire, il y dispute 44 rencontres toutes compétitions confondues, ne manquant qu'un seul match de championnat pour cause de suspension. Il y inscrit également 6 buts, un excellent total pour ce milieu relayeur.

Des performances qui lui ont valu, le 6 juin dernier, une première sélection en équipe nationale danoise lorsqu'il a disputé les 25 dernières minutes du match contre l'Allemagne. Il avait également tapé dans l’œil de Jocelyn Gourvennec, qui avait déjà tenté de le recruter au mois de janvier. Il est le cinquième Danois de l'histoire des Girondins, après Bent Jensen (1969-1972), Niels Holmstrom (1974-1977), Jesper Olsen (1988-1990) et Jakob Friis-Hansen (1995-1996).