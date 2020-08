Ligue 1 : Lens - PSG reporté au 10 septembre

C'est à la demande du PSG que la LFP a pris cette décision ce mardi matin. Les dirigeants du club parisien estimaient que six jours d'écart entre la finale de la Ligue des Champions et ce match de L1 au stade Bollaert n'étaient pas suffisants pour la récupération des joueurs.

En accord avec le RC Lens et le diffuseur Canal +, la Ligue annonce donc le report du match initialement prévu le 29 août à 21h au jeudi 10 septembre, à 21h.

Dans un communiqué, le maire de Lens, Sylvain Robert, dénonce cette décision. "On joue la ligue 1 Uber eat, pas la Ligue 1 PSG," écrit-il. Et d'ironiser : "les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu'il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match... Pas certain que ça ait le même effet !"

