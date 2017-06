Football - Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux reprennent l'entraînement ce lundi, mais l'effectif va bouger

Après cinq semaines de trêve, les Girondins retrouvent le chemin du Haillan ce lundi. Mais à un mois de la première rencontre de coupe d'Europe, les mouvement devraient être nombreux dans les prochains jours, entre envies de départ de certains, et dossiers qui traînent côté arrivées.

Fin mai, alors que la saison des Girondins de Bordeaux s'achevait avec la confirmation que le club allait jouer l'Europa League, l'entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec espérait disposer de son effectif au complet "le plus tôt possible", en prévision du tour préliminaire européen, le 27 juillet. L'échéance ne sera pas celle de la reprise. L'effectif de Jocelyn Gourvennec compte toujours 33 joueurs sous contrat, beaucoup trop pour entamer sereinement la préparation. Et le club espère encore enregistrer d'autres renforts notamment derrière, le plus gros chantier de l'effectif.

Deux ou trois arrivées espérées en défense

Et les premiers renforts espérés sont les deux joueurs déjà prêtés au club la saison dernière. Des discussions sont en cours avec le Paris Saint-Germain et le Zent Saint-Pétersbourg pour tenter de conserver Youssouf Sabaly et Vukasin Jovanovic, via un nouveau prêt, ou un transfert définitif. S'ils ont tous deux exprimé leur souhait de rester à Bordeaux, leurs dossiers traînent depuis le mois de mai, et pourraient pousser le club à se tourner vers d'autres pistes. L'arrivée d'un arrière gauche est toujours espérée, après les échecs des pistes Marçal et Ferland Mendy, tous deux transférés à Lyon.

Le dossier de l'attaquant uruguayen Diego Rolan est l'un des plus délicats à gérer. © Radio France - Justine Hamon

En attaque, les mouvements pourraient davantage se faire dans le sens ds départs. Enzo Crivelli, prêté la saison dernière à Bastia, a expliqué dans la presse que "revenir à Bordeaux ne [le] tente pas trop", et plusieurs clubs de Ligue 1 seraient intéressés. Adam Ounas, lui, est courtisé depuis longtemps par Naples, mais les Girondins n'entendent pas brader leur attaquant, à qui il reste quatre ans de contrat. La situation de Diego Rolan est plus épineuse. Il reste un an de contrat à l'attaquant uruguayen, et donc, trois choix s'offrent aux Girondins : le prolonger, le laisser libre dans un an, ou le vendre tout de suite. La troisième solution serait la plus probable.

Formé aux Girondins, Enzo Crivelli n'a pas l'air très chaud pour revenir à Bordeaux © Radio France - Maxppp

Frédéric Guilbert et Cédric Yambéré, qui n’entraient pas dans les plans de Jocelyn Gourvennec l'été dernier, sont de retour, et leur situation interroge. Enfin, il faudra aussi trouver un club aux jeunes, qui jouent peu, ou pas du tout. Des prêts pourraient être envisagés pour les deux Sud-Américains Daniel Mancini et Mauro Arrambarri, ainsi que pour Kevin Soni. Enfin, Younès Kaabouni ne devrait pas être retenu. L'ex-grand espoir du centre de formation a récemment passé un essai avec les Chamois Niortais.

Les mouvements de l'effectif des Girondins de Bordeaux

Départs :

Cédric Carrasso (fin de contrat)

Nicolas Maurice-Belay (fin de contrat)

Abdou Traoré (fin de contrat)

Youssouf Sabaly (retour de prêt, Paris Saint-Germain)

Vukasin Jovanovic (retour de prêt, Zenit Saint-Pétersbourg)

Jérémy Ménez (Antalyaspor)

Isaac Kiese Thelin (prêt, Anderlecht)

Paul Bernardoni (prêt, Clermont Foot)

Arrivées :

Benoît Costil (fin de contrat, Rennes)

Lukas Lerager (Zulte Waregem)

Alexandre Mendy (EA Guingamp)

Olivier Verdon (premier contrat professionnel)

Enzo Crivelli (retour de prêt, SC Bastia)

Frédéric Guilbert (retour de prêt, Caen)

Cédric Yambéré (retour de prêt, APOEL Nicosie)

Kevin Soni (retour de prêt, Pau FC)

Le programme de l'été bordelais

Du Vendredi 30 juin au Samedi 8 juillet 2017 - Stage à l'Île de Ré

Samedi 8 juillet 2017 - Match amical : Chamois Niortais (L2) - FC Girondins de Bordeaux, à Royan (17), à 18h30

Vendredi 14 juillet 2017 - Europa League : Tirage au sort du 3e tour préliminaire

Samedi 15 juillet 2017 - Match amical : Adversaire, lieu et horaire à définir

Mardi 18 juillet 2017 - Match amical : Real Sociedad (D1/ESP) - FC Girondins de Bordeaux, à Irun (ESP), à 19 heures

Vendredi 21 juillet 2017 - Match amical : FC Girondins de Bordeaux - EA Guingamp (L1), à Saint-Jean-de-Luz (64), à 18h30

Du Vendredi 21 juillet au Lundi 24 juillet 2017 - Stage à Saint-Jean-de-Luz

Jeudi 27 juillet 2017 - Europa League : 3e tour préliminaire, match aller, adversaire à déterminer

Jeudi 3 août 2017 - Europa League : 3e tour préliminaire, match retour, adversaire à déterminer

Dimanche 6 aoû 2017 - Ligue 1 : 1ère journée, Angers SCO - FC Girondins de Bordeaux, au stade Raymond-Kopa d'Angers (49)