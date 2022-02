Football Ligue 1: le Clermont Foot à la découverte de la Riviera

Le Clermont Foot se déplace à Nice ce dimanche pour la 23e journée de Ligue 1. Après une mini-trêve, les clermontois vont repartir dans la course au maintien requinqués par la victoire devant Rennes et un effectif enfin (presque) au complet.

Les clermontois ont fait une grosse séance de centres et de reprises devant le but ce vendredi avant de partir à Nice

Le sprint final commence déjà. Après la mini-trêve d'une semaine, le championnat de Ligue 1 ne va plus guère connaître de pause d'ici la 38eme journée programmée le 21 mai. Il ne reste qu'un seul week-end sans rencontre, les 26 et 27 mars; le Clermont Foot jouera tous les autres week-end pour sauver sa place en Ligue 1.

Avec notamment une série à venir de "matches à 6 points" face à des adversaires pour le maintien (Saint-Etienne, Bordeaux et Lorient), que les clermontois auront l'avantage de jouer à la maison et avec un stade plein. Une série décisive, entrecoupée avec des déplacements chez des équipes qui visent le podium: Nice, Marseille et Lille. Cela commence avec un nouveau voyage sur la Côte d'Azur ce dimanche, trois semaines après une sévère défaite 4-0 à Monaco.

Sans Da Cunha

Le Clermont Foot n'était alors pas au mieux mais la situation s'est améliorée depuis. L'équipe a fait un match intéressant face à Strasbourg malgré la défaite et, surtout, a remporté une précieuse victoire devant Rennes. Un succès qui pourrait bien être le tournant positif de cette saison. Il a permis au club de remonter à la 15e place, à la tête du petit peloton d'équipes qui jouent le maintien et de relancer un moral qui risquait de flancher.

Qui plus est, les trois sélectionnés de la Coupe d'Afrique des Nations sont revenus. Pascal Gastien aura donc un effectif presque au complet pour cette rencontre. Florent Ogier, qui était incertain, est bien dans le groupe où il manquera tout de même Lucas Da Cunha. Il ne pourra pas jouer contre le club à qui il appartient, c'était une des conditions du prêt. Manquent aussi Albert et Khaoui, pas des titulaires en puissance, positifs au Covid. Cela faisait longtemps que l'entraîneur du Clermont Foot composait son effectif en fonction des présents, cette fois il va pouvoir enfin faire des choix sportifs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le dauphin niçois

Ce déplacement à l'Allianz Riviera ne sera évidemment pas une partie de plaisir. Les niçois espèrent bien décrocher une place en Ligue des Champions en fin de saison et, pour cela, voudront reprendre la place de dauphin du PSG chipée par Marseille ce vendredi. L'effet Galtier fonctionne incontestablement: son équipe reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une qualification en Coupe de France au Parc des Princes lundi dernier.

Le danger peut venir de partout, avec une douzaine de buteurs depuis le début de la saison, dont les artificiers Delort et Gouiri. Ce dernier avait fait basculer le match aller au Montpied. Mais les clermontois savent aussi qu'ils peuvent titiller une défense pas toujours à l'aise à la maison avec 13 buts encaissés (5 seulement à l'extérieur), beaucoup pour une équipe qui joue les premiers rôles.

Aux attaquants rouge et bleu de savoir en profiter. Cette rencontre entre l'OGC Nice et le Clermont Foot est bien sur à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche à partir de 14H45.