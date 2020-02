Football - Ligue 1 : Olivier Létang quitte le Stade Rennais

Rennes, France

Coup de théâtre au Stade Rennais. Ce vendredi 7 février, le club annonce qu'Olivier Létang quitte la présidence du club breton. Dans un communiqué, François-Henri Pinault, l'actionnaire du Stade Rennais "remercie Olivier Létang de son engagement et de sa contribution à la belle trajectoire du club depuis son arrivée en novembre 2017".

Dans ce même communiqué, Olivier Létang écrit : "Nous avons vécu 27 mois inédits et intenses au cours desquels le Stade Rennais a battu de nombreux records sur et en dehors du terrain. Le club a profondément changé et est encore en course pour une nouvelle coupe de France ainsi qu’une possible qualification en Champions League qui serait historique et que je lui souhaite de tout cœur."

Le désormais ex-président remercie François-Henri Pinault, les collaborateurs du club et les supporters. "Je vous quitte évidemment à contrecœur mais je ne vous oublierai pas, l’ambiance du Roazhon Park va me manquer et je resterai toujours un fervent supporter du Stade Rennais qui est un club magnifique."

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs faisaient état de difficultés en interne entre le président et son entraîneur Julien Stéphan. En attendant la nomination du nouveau dirigeant, Jacques Delanoë, actuel président du conseil d’administration, assurera ces fonctions.