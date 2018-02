Rennes, France

Finie la coupe de la Ligue. Depuis mardi soir et son élimination face au Paris Saint-Germain, le stade Rennais n'a plus que le championnat de ligue 1 à jouer jusqu'à la fin de saison. 15 matches pour aller chercher le meilleur classement possible. Quand on évoque la 5ème place du classement (NDLR: Rennes est aujourd'hui à 6 points de Nantes, actuel 5ème), Sabri Lamouchi avance que "c'est l'objectif le plus élevé que le club peut avoir. Jouons match après match, et on verra au mois de Mai. J'espère juste que l'on trouvera une continuité, une cohérence dans nos performances afin de poser des problèmes à toutes les équipes". Refroidi par les sauts de forme et l'irrégularité de ses troupes depuis qu'il s'est assis sur le banc rennais, le technicien Rouge et Noir souhaite s'appuyer sur la sortie de mardi face aux Parisiens pour "avoir le meilleur classement possible en fin de saison".

Joris Gnagnon : " On a mis Paris en difficulté"

Malgré l'élimination, les Rennais ont montré un visage plutôt convaincant. "Dans le contenu, c'était vachement intéressant. Mais la question est de savoir si on est capable de répéter ce genre de performance. Je pense que oui". Les Rennais vont avoir un élément de réponse dès dimanche à l'occasion du derby face à Guingamp, comptant pour la 24ème journée de ligue 1. "On a mis Paris, qui est la meilleure équipe de France, en difficulté, donc si on est capable de le faire contre Paris, on doit pouvoir le faire contre Guingamp, en plus à domicile", pense Joris Gnagnon, l'un des défenseurs centraux du stade Rennais. "Il faut garder un bon état d'esprit", répète Sabri Lamouchi qui pourra compter sur un effectif au complet pour tenter de battre des Guingampais qui, eux, restent sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.