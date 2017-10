Football - Ligue 1 : Un Monaco, et ça repart pour les Girondins de Bordeaux ?

Sur une série de trois matchs sans victoire, les hommes de Jocelyn Gourvennec s'attaquent à un beau défi pour la briser : la réception du champion en titre, l'AS Monaco, samedi (17 heures) au Matmut Atlantique. Des Bordelais revanchards après une fessée reçue les Monégasques l'an dernier.

Fin décembre 2016, Bordeaux recevait un Monaco, en pleine confiance, en tête de la Ligue 1 et de sa poule de Ligue des Champions, emmené par un Falcao virevoltant. Le résultat ne s'était pas fait attendre : 0-4, avec un triplé de l'attaquant colombien. Et Monaco était lancé vers le titre, et la demie-finale de Ligue des champions.

Presque un an plus tard, la donne n'est plus tout a fait la même. "Ils sont moins dominateurs, explique l’entraîneur bordelais Jocelyn Gouvrennec*_.* Ils étaient à un tel niveau l'an dernier que c'est difficile de le reproduire. Ils étaient en état de grâce, là, le collectif est moins rodé, même si cela reste une équipe forte_". Dernier de son groupe de Ligue des champions, l'ASM ne ressemble plus à un rouleau compresseur. Depuis son titre l'an dernier, le club a vendu Mbappé, Bernardo Silva, Mendy, et Bakayoko entre autres. Et, ce samedi, Falcao, qui, lui, avait continué sur sa lancée de la saison dernière (13 buts en 9 matchs en Ligue 1 cette saison) est forfait sur blessure.

En face, les Girondins, après un bon début de saison, font du surplace depuis un mois. Écrasés à Paris (6-2), ballottés contre Nantes (1-1) et bougés à Amiens (1-0), ils n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs. Mais ils ne se présentent pas en victime expiatoire devant leurs supporters. Les Marine et Blanc n'ont plus perdu au Matmut Atlantique depuis février. Et ont besoin de points, car la course aux places européennes ne les attend pas.

Blessé au Parc des Princes, le latéral droit Youssouf Sabaly devrait faire son retour face à Monaco. © Maxppp - Maxppp

Et pour prendre des points, Jocelyn Gourvennec, qui n'a pas apprécié de qu'il a vu face à Amiens, a décidé de piquer son groupe. Par la parole cette semaine, et cela devrait se voir aussi dans la composition d'équipe ce samedi. Le latéral Youssouf Sabaly est remis de sa blessure aux adducteurs, qui lui a fait manquer les trois derniers matchs. Il devrait être titulaire samedi, tout comme Malcom ménagé contre Amiens. Peu convainquant depuis son arrivée, Nicolas De Préville pourrait se voir reléguer sur le banc. Et, en défense, Igor Lewczuk, plutôt convainquant comme latéral droit, pourrait être relancé dans l'axe, à la place de Vukasin Jovanovic.