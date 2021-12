Football Ligue 1: une (nouvelle) heure de vérité pour le Clermont Foot

Tout a été déjà dit, ou presque, sur la situation du Clermont Foot en Ligue 1. Une situation devenue critique pour une équipe qui a dilapidé le crédit qu'elle s'était offerte en début de saison. Malheureusement, la réussite des premières rencontres a disparu pour laisser place à une dynamique négative.

Aux cinq défaites consécutives que viennent d'encaisser les clermontois, c'est surtout le scénario des dernières rencontres qui pèse lourd. Les buts encaissés bêtement dans les dernières minutes, voire dans les arrêts de jeu, coûtent quatre ou cinq points. Cela aurait permis d'être bien calé au milieu de classement de Ligue 1 et d'avoir un droit à l'erreur face à Lens.

Le Clermont Foot a grillé tous ses jokers. Mais se lamenter ne servira à rien, l'heure n'est plus aux regrets mais à l'efficacité. Pascal Gastien met en avant le positif: "on est toujours là dans le jeu, on est capables de hisser notre niveau à chaque fois contre les grosses équipes" même si l'entraîneur sait que son équipe est fragile.

Révolte attendue au Montpied

La Ligue 1 est un parcours d'obstacles relevés. Et Lens n'est pas l'équipe la plus facile pour se remettre dans le bon sens. Même si les lensois ont un petit coup de moins bien avec une lourde défaite à Brest et un nul à domicile devant Angers, l'équipe de Franck Haise est l'un des plus beaux collectifs du championnat. Surtout, les lensois ont la seconde attaque avec 27 buts, seul le PSG a fait mieux.

Pour ne rien arranger, les lensois ont eu cinq jours de récupération contre trois pour les clermontois. Deux jours de différence qui pourraient peser en seconde mi-temps. Et comme l'infirmerie du stade Montpied commence à se remplir (Billong est incertain tout comme Gastien), le Clermont Foot n'aura pas tous ses atouts. Raison de plus pour se révolter, bousculer et battre les lensois. Les joueurs comptent sur l'aide des supporters pour les aider à faire la différence.

La rencontre entre le Clermont Foot et Lens est à vivre ce soir en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 20H45.