Brest, France

Julien Faussurier réalise une superbe saison sous le maillot du Stade Brestois. La plus belle de sa carrière ? En terme de stats, c'est sûr : "C'est la première fois que ça m'arrive, c'est ma saison la plus prolifique. Tout réussit. On va continuer, il faut faire d'autres passes décisives. Moi je prends autant de plaisir à faire une jolie passe qu'à marquer un but. Je préfèrerais quand même avoir plus de points et faire moins de passes." 12 passes, 4 buts, c'est du solide en 21 matches joués.

Bruno Grougi : "C'est le joueur qui applique à la perfection les consignes"

"C'est le joueur qui applique à la perfection les consignes du coach. Ses passes, c'est tout ce qu'on apprend à l'entraînement. C'est l'homme fort de notre équipe", assure Bruno Grougi, capitaine vendredi face à Lens.

A la réception du centre de Julien Faussurier vendredi, le buteur Edouard Butin savoure aussi les offrandes signées Faussurier : "Il est en confiance, il sait comment nous on se déplace. Nous on se connait depuis Sochaux. Avec le temps, on se rend compte qu'on peut faire des choses bien et en connaissant le copain d'à côté, c'est toujours plus facile."

Son coach Jean-Marc Furlan n'est pas du tout surpris. Ils se connaissent depuis de nombreuses années (Troyes puis Brest) : "Cela fait presque dix ans qu'on bosse ensemble. Je lui ai appris que selon où tu poses le ballon il y a occasion de but, et ça, il l'applique à merveille."

Julien Faussurier, élément clé du dispositif brestois, a manqué un match de Ligue 2 depuis son arrivée à l'été 2016.