Football-Ligue 2 : Ajaccio contre Ajaccio, le seul véritable derby de France

L'ACA accueille ce soir le GFCA à Timizzolu pour le compte de la 12ème journée de Ligue 2. Des Acéistes qui tenteront d'engranger une cinquième victoire d'affilée face à des Gaziers au parcours plus compliqué. Coup d'envoi à 20 H 45, et sur RCFM, soirée foot à partir de 20 H 30.

Jour de derby ce soir à Ajaccio. L'ACA reçoit le GFCA, c'est le premier acte. Des Ascéistes, 2èmes du classement de Ligue 2, qui marchent sur l'eau depuis plusieurs journées.

Olivier Pantaloni, l'entraîneur de l'ACA. © Radio France - Jérôme Susini

Leur entraineur, Olivier Pantaloni, tente de relativiser la rencontre de ce soir :"Ce n'est pas le match de l'année pour l'ACA. Il en restera beaucoup après. On va bien sûr essayer de le gagner, mais ce n'est pas pour nous la rencontre prioritaire de la saison. En cas de victoire, on aura 26 points. On a le bonheur d'être dans le haut du tableau, on va tâcher d'y rester".

Pour Olivier Pantaloni, ce derby n'est pas le match de l'année pour l'ACA Copier

"C'est une question d'hégémonie, et ça dépasse le cadre du football", Jérémie Bréchet

Du côté du GFCA, cette rencontre en revanche revêt plus d'importance. Des Gaziers en difficulté en ce début de championnat, seulement 15èmes. Le derby est pour eux l'occasion de faire le plein de confiance. Le défenseur central, Jérémie Bréchet, veut "faire plaisir" aux supporters. "C'est le seul réel derby de France puisqu'un derby oppose deux clubs de la même ville. Et là, c'est le cas. C'est important pour les supporters, c'est une question d'hégémonie, et ça dépasse le cadre du football. On a envie de leur faire plaisir. On a envie nous aussi de participer à cette bagarre de clocher. C'est un match spécial".

Coup d'envoi de la rencontre à 20 H 45. Une rencontre à vivre aussi en direct sur RCFM avec des commentaires de Jean Pruneta et Olivier Castel. Début de la soirée foot à 20 H 30.