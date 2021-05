Football - Ligue 2 : avec sa victoire face à Rodez, le GF38 assure un barrage à domicile

Grâce à sa victoire un but à zéro au stade des Alpes ce samedi face à Rodez pour la 38e et dernière journée de Ligue 2 de football, le GF38 file en barrages. Les Grenoblois terminent à la 4e place du classement et valident leur ticket pour les phases finales. Ils recevront le Paris FC ce mardi.