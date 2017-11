Football - Ligue 2 : Bernard Hinault donnera le coup d'envoi du match Brest-Sochaux

Le quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault assistera à la 16e journée de Ligue 2 entre Brest et Sochaux vendredi soir.

C'est en voisin que Bernard Hinault viendra donner le coup d'envoi du match entre Brest et Sochaux vendredi. Le Costarmoricain, cinq fois vainqueur de la Grande Boucle entre 1978 et 1985, viendra défendre la cause de l'association bretonne Souffle d'espoir contre le cancer, dont il est le parrain.

Le coup d'envoi du match Brest-Sochaux sera donné à 20 heures au stade Francis Le Blé. Match à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel.