Brest, France

Brest a livré une pâle copie ce vendredi soir lors de la 28e journée de Ligue 2. Battu 3-1 par la lanterne rouge qui n'avait pas gagné un match à l'extérieur cette saison. Le coach brestois a poussé un coup de gueule dans l'après-match sur France Bleu Breizh Izel.

"Il ne faut pas demander des miracles"

Je sais que tout le monde a beaucoup d'espoir mais par rapport à ce que je vis au quotidien il ne faut pas demander des miracles. J'ai vécu dans cinq clubs, ça fait vingt ans que je suis entraîneur. Par rapport au travail qu'il faut développer pour prendre des points, il faut garder les pieds sur terre."

Il faut réunir beaucoup plus de compétences dans tous les domaines, beaucoup plus d'identité, de valeurs. Moi je n'aurais pas le temps de le faire, je n'ai plus l'âge ni l'envie. Il faut donner les moyens au pôle performance, aux joueurs et au staff. Et là on en est très loin les gars. Je dis aux dirigeants qu'on peut avoir un coup de cul sur une saison. Comme Istres, Arles, Evian. Vous pouvez y aller, ça peut arriver. Mais c'est mieux de construire une vraie identité."

"Brest en Ligue 1 ? Ce ne sera pas cette année"

Donc si Brest va en Ligue 1 ce sera juste un coup de cul ? "Ce ne sera pas cette année déjà. Un jour c''est ton tour, comme Amiens l'an dernier. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut créer une vraie identité autour du pôle performance et avoir des fondations beaucoup plus solides."

La réaction de Jean-Marc Furlan