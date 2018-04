Brest, France

L'an dernier à pareille époque, le Stade Brestois était premier du championnat, avec cinq points d'avance sur le quatrième. Cette année, c'est l'inverse. Le SB29 a quitté le podium -et le top 5 par la même occasion- au soir de la 11e journée, il y a plus de six mois. Jamais les Brestois n'ont retrouvé le top 5 depuis.

"Arrêtez d'être premiers les gars, ça gonfle"

Les joueurs et le staff ont l'air de préférer cette situation : "C'est plus facile à gérer oui", lâche le coach Jean-Marc Furlan. "L'an dernier je savais que ça allait casser à un moment, je me disais comment on va faire dans les dernières semaines ? Je regardais les gars en leur disant, c'est trop, arrêtez d'être premiers les gars, ça gonfle ! Là, au moins on se dit simplement qu'on a quelque chose de beau à aller chercher."

Bruno Grougi, qui fêtera ses 35 ans le 26 avril prochain, va dans ce sens : "C'est mieux comme ça oui. Par expérience, je sais que c'est possible d'aller chercher un barrage. On peut rentrer. Même par la fenêtre. A condition d'y croire vraiment."

"Le rendez-vous de la fin de saison"

Pour y croire, il faut battre Lorient, quatrième et cinq points devant : "_Le Brestois n'est pas inférieur au Lorientais_. C'est notre rendez-vous de la fin de saison à Le Blé, on n'a pas envie de le louper. On veut montrer qu'on est à leur niveau et qu'on sera peut-être devant eux dans deux ou trois journées. Le match arrive au bon moment", conclut Bruno Grougi qui n'a jamais perdu contre Lorient à Le Blé.

Côté Lorientais, on profiterait bien de la défaite du Nîmes Olympique vendredi contre Sochaux : "Dans un premier temps, l'objectif c'est d'être troisième. S'il y a une opportunité, on la saisira. Il faut se préparer à toutes les options", explique le coach des Merlus Mickaël Landreau.

Le groupe brestois : Larsonneur, Léon, Chardonnet, Belaud, Bernard, Castelletto, Weber, Grougi, Sissoko, Gastien, Berthomier, Pi, Mayi, Autret, Butin, Charbonnier, Faussurier, H. Diallo.

Le groupe lorientais : Petkovic, Delecroix – Moreira, Touré, Rose, Conte, Le Goff – Lemoine, Wadja, Guendouzi, Etuin, Cabot, Wissa, Marveaux, Danic, Claude-Maurice, Bouanga – Hamel

