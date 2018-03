Brest, France

A onze journées de la fin, les points vont commencer à coûter cher. Plus le droit à l'erreur à la maison (Brest n'a pris que 20 points sur 39 possibles au stade Francis Le Blé). Le SB29 a surtout une belle occasion à saisir puisque six équipes candidates aux cinq premières places vont s'affronter entre vendredi et lundi (Clermont-Reims, Nîmes-Paris FC et Lorient-Le Havre). L'adversaire du soir, Tours, n'a pas gagné un seul match à l'extérieur cette saison (3 nuls et 10 défaites).

Alexandre Coeff blessé

Touché cette semaine à l'ischio-jambier, Alexandre Coeff ne fait pas partie du groupe convoqué par Jean-Marc Furlan pour affronter Tours. En revanche, le coach brestois pourra compter sur les retours de Gaëtan Belaud et Jessy Pi, suspendus la semaine dernière au Paris FC. En forme en ce moment avec deux buts en deux matches, Habib Diallo devrait débuter à la pointe de l'attaque.

Les 18 pour Brest - Tours :

Larsonneur, Léon, Weber, Bernard, Belaud, Kiki, Chardonnet, Castelletto, Pi, Gastien, Faussurier, Berthomier, Pintor, Grougi, Autret, Butin, H. Diallo, Charbonnier.

Brest-Tours à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel dès 20 heures.

La 28e journée de Ligue 2

Le classement