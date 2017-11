Football - Ligue 2 : Brest-Sochaux, "un carrefour de la saison"

Le Stade Brestois accueille Sochaux ce vendredi soir pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. Le SB 29 n'a plus gagné en championnat depuis près de deux mois. Victoire indispensable pour rester dans la première partie de tableau.

Depuis la victoire à Tours le 29 septembre dernier, Brest vient d'enchaîner cinq matches sans victoire en Ligue 2 : trois défaites et deux nuls. Trois buts marqués, dix encaissés. Le coach Jean-Marc Furlan le reconnait : 'Il y a urgence. Urgence pour notre bien-être surtout."

Edouard Butin : "Toujours ému quand je parle de Sochaux"

Jean-Marc Furlan ne se montre pas inquiet pour autant : "Les gars vivent bien ensemble. Ils ont envie de gagner. Ils ne sont pas trop en réussite en ce moment. Si j'étais inquiet, je ne dirais pas ça." Ce match contre Sochaux sera particulier pour un homme : Edouard Butin, formé au FCSM : "J'ai passé douze ans là-bas. Mon premier contrat pro, mon premier but en pro, c'est avec Sochaux. On a gagné la Gambardella en 2007. Dès que je parle de Sochaux, je suis toujours un peu ému. J'ai passé douze années extraordinaires." Edouard Butin se focalise maintenant sur le Stade Brestois et tentera de trouver le chemin des filets face à son ancien club.

Charbonnier en pointe

Qui devant pour marquer ? Pour cette rencontre, Jean-Marc Furlan devrait faire débuter l'attaquant Gaëtan Charbonnier, qui fêterait ainsi sa première titularisation sous le maillot brestois. "A chaque fois qu'on jouait contre lui, on flippait. L'idée c'est d'avoir une solution supplémentaire dans l’entre-jeu. Il y a très peu de gens qui savent jouer 9 et demi ou dix. Capable de marquer des buts", explique le coach. Edouard Butin lui renchérit : "On sent qu'on est à un carrefour de la saison. L'objectif c'est de faire une série positive jusqu'à la trêve. Il ne faut pas s'inquiéter. Les contenus des matches sont bons et nous font garder confiance."

