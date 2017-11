Football - Ligue 2 : Brest retrouve la victoire en battant Sochaux

Brest, qui n'avait plus gagné en championnat depuis près de 2 mois, a retrouvé la victoire vendredi soir (1-0) face à Sochaux, à Le Blé. Les brestois ont joué pendant plus d'une heure à 10 contre 11, après l'expulsion sévère d'Ibrahima Sissoko (24ème).

C'est une victoire qui fait du bien au Stade Brestois. Tout a commencé très vite vendredi soir, par l'ouverture du score de Mathias Autret, sur un superbe coup franc direct (3ème). Mais Brest a aussi été rapidement réduit à 10, après l'expulsion sévère d'Ibrahima Sissoko (24ème). Les brestois n'ont rien lâché et ont réussi à accrocher la victoire, notamment grâce à plusieurs arrêts décisifs de Gautier Larsonneur.

Une victoire au mental

"On a été soudés, on a été courageux. Et puis le public nous a bien soutenu", a résumé Jessy Pi, milieu de terrain brestois, après la rencontre. Cette victoire, après deux mois de disette en championnat, regonfle le moral des brestois, d'autant plus avec un tel scénario. "Ça soude un groupe de gagner à 10 contre 11", a jugé Ibrahima Sissoko, expulsé en première mi-temps.

Brest se remet en marche

Le Stade Brestois remonte à la 8ème place de Ligue 2 et compte désormais 4 points de retard sur Clermont Foot, 3ème au classement. Brest se déplacera justement en Auvergne mardi soir, le 28 novembre, à 21 heures.