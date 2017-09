Football - Ligue 2 : Brest se déplace à Tours sans Julien Faussurier, un petit événement dans le Finistère

Le Stade Brestois se déplace chez la lanterne rouge Tours, ce vendredi soir pour le compte de la dixième journée de Ligue 2. Histoire de poursuivre la belle série de sept matches sans défaite en Ligue 2. Seul bémol, l'absence d'un des cadres de cette équipe : Julien Faussurier.

C'est la première fois depuis qu'il est arrivé dans le Finistère que Julien Faussurier va rater un match de ligue 2 ! L'an dernier : 38 journées, 38 matches joués. Cette saison : 9 journées, 9 matches joués. Tous en tant que titulaire.

47 matches de Ligue 2 consécutifs

Voilà un beau chiffre : 47 matches de Ligue 2 consécutifs. Une série qui s'arrête donc là. Julien Faussurier est touché à l'ischio-jambier. Douleur ressentie pendant le match contre le Paris FC. On ne prend pas de risque du côté du SB 29 : "Il voulait jouer mais j'ai discuté avec lui et avec les médecins. On est que début octobre, on a du temps devant nous, pensons à l'avenir. Surtout que si ça s'aggrave, ce serait six semaines d'arrêt", explique le coach Jean-Marc Furlan.

"Etre entraîneur c'est susciter chez l'ensemble d'un groupe le fait d'être capable de passer au-dessus de tout problème. Ok, Fauss' n'est pas là c'est chiant. Mais comment je fais pour passer au-delà de ça ? C'est ça la question. Il faut montrer que t'es pas effrayé. Cela donne une bonne dynamique au groupe", ajoute le coach. Julien Faussurier, meilleur passeur de l'équipe avec cinq passes décisives depuis le début de saison, sera remplacé dans le groupe par Zakarie Labidi. Autre changement, Julien Fabri arrive en deuxième gardien. Donovan Léon jouera avec l'équipe réserve ce weekend.

Brest, sans Faussurier, une première depuis 47 matches. Les Bretons n'ont plus perdu depuis le 4 août dernier en Ligue 2

La 10e journée de Ligue 2

Le classement