Football ligue 2 : Châteauroux sans complexe à Metz

Châteauroux, France

Après son match nul (0 à 0) face au Racing Club de Lens, les footballeurs de la Berri (16ème) avec 34 points n'ont toujours pas assuré leur maintien. Ils doivent pour cela gagner deux rencontres minimum sur les sept derniers matchs. Et pour le compte de la 32ème journée de ligue 2, ils jouent sur la pelouse de Metz qui file tout droit vers la ligue 1.

" Tout le monde nous voit perdant et bien faisons en sorte de déjouer tous les pronostics" Nicolas Usaï

Alors dans ce genre de rencontre il faut lâcher les chevaux sans prendre une valise mais en prenant plus qu'au sérieux l'adversaire selon l'entraîneur Castelroussin Nicolas Usaï :" Tout le monde nous voit perdant et bien faisons en sorte de déjouer tous les pronostics. C'est vrai que nous allons avoir un sacré client à affronter. Metz c'est aussi une équipe dans laquelle évolue Habib Diallo qui a inscrit la bagatelle de 20 buts ! Leur collectif, est bien huilé en sachant qu'au niveau comptable, ils pourraient entériner leur accession en cas de victoire en en fonction du résultat de leurs poursuivants.

Avec 65 points, les Mosellans ont toujours une confortable avance sur leur dauphin Brest (59 points)

Pour notre part depuis depuis la dixième journée en championnat, nous n'avons pas perdu une fois par plus d'un but d'écart. Alors du coup j'espère que nous serons dans les meilleurs capacités pour élever notre niveau de jeu. Car si nous voulons créer un exploit c'est à dire gagner à Metz, il faudra que mes joueurs soient à la hauteur face à une équipe de ligue 1." il est vrai que les Messins ont un pied et demi en ligue 1. Ils ont débuté leur championnat par sept victoires de rang ! Avec 65 points au classement général, les Mosellans ont toujours une confortable avance sur leur dauphin Brest (59 points), et que dire des douze points d'avance sur le troisième le Paris Football Club. La Berrichonne football pour sa part espère au minimum revenir de Metz avec le point du match nul et ensuite décrocher deux succès pour valider ce maintien en ligue 2. Enfin, en ce qui concerne l'effectif Castelroussin, le jeune Léo Leroy (fils de Jérôme le directeur sportif de la Berri) s'est blessé à la cheville face à Lens. Il est remplacé par l'attaquant Oumare Tounkara qui revient de blessure.