Football Ligue 2 : Clermont-Ferrand se met à l'heure de la montée et retient son souffle

A deux journées de la fin du championnat, les Clermontois sont en position d'obtenir une accession historique en Ligue 1. En remportant leurs deux derniers matchs contre Sochaux et Caen, les Auvergnats n'auraient pas besoin de calculer. La tension monte à Clermont et ça commence à se voir.

Il est le symbole des conquérants capables des plus grands faits d'armes. Le Gaulois Vercingétorix a pris l'habitude de hisser fièrement des bannières qui lui sont cher. A commencer par les deux porte-drapeaux du sport clermontois : l'ASM et le CF63.

Souvent paré de jaune et bleu, le guerrier arverne brandit depuis ce vendredi matin l'étendard d'un club qui pourrait écrire ces huit prochains la plus belle page de son histoire débutée il y a une bonne trentaine d'années.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un mur de soutiens

Au rythme de son parcours et de ses exploits en championnat, le Clermont Foot 63 gagne chaque jour un peu plus de place dans le cœur des Auvergnats. Une communion de plus en plus visible, même si le contexte sanitaire interdit toute effusion collective. La perspective de la Ligue 1 génère des signes extérieurs de fierté identitaire. Sans haine, ni forfanterie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Rouge et bleu

Ce n'est pas dans l'ADN local de faire dans l’exubérance et l'excès - hormis lorsque des boucliers de Brennus (deux) sont soulevés place de Jaude devant une marée humaine - mais il y a des signes qui ne trompent pas.

Le meilleur support du moment pour le constater, ce sont les réseaux sociaux. Écharpes, drapeaux et maillots sont sortis, parfois du placard ou d'un carton, et affichés. En Auvergne comme ailleurs pour les Clermontois "expatriés".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Accueil bouillant

La frustration est grande de ne pas pouvoir aller au stade et pousser derrière l'équipe en ces temps de Covid. Mais les supporters les plus fervents se sont quand même donnés rendez-vous devant le stade Montpied samedi pour l'arrivé du bus des joueurs. Histoire de bien rappeler que la fièvre monte à Clermont.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



France Bleu Pays d'Auvergne

Ce samedi dès 19 heures, France Bleu Pays d'Auvergne vous proposera une soirée spéciale autour de la rencontre opposant le Clermont foot 63 au FC Sochaux Montbéliard.

Invités au stade Gabriel-Montpied, paroles de supporters en direct, match en direct intégral, réactions d'après-match : vous ne raterez rien de cette soirée qui peut devenir historique pour le football auvergnat.