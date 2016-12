Football ligue 2: Didier Ollé-Nicolle sera l'entraîneur d'Orléans

Olivier Frapolli ne sera plus l'entraîneur du club de football d'Orléans, dernier du championnat de ligue 2. Il sera remplacé mercredi pour la reprise de l'entraînement par Didier Ollé-Nicolle. Olivier Frapolli est resté 5 ans à Orléans, il a fait monter deux fois le club de National en ligue 2.

La rumeur se faisait de plus en plus insistante depuis plusieurs jours. Les dirigeants de l'USO ont finalement décidé de tout changer. Non seulement la situation sportive est compliquée, Orléans est 20ème du championnat de ligue 2, mais en plus la situation financière est inquiétante. La DNCG, le gendarme financier de la ligue professionnelle de football menace l'USO de rétrogradation si le trou de 130 000 euros (selon le club) n'est pas épongé.

Première décision, le changement d'entraîneur

Olivier Frapolli ne sera plus l'entraîneur du club de football d'Orléans. Il sera remplacé mercredi pour la reprise de l'entraînement par Didier Ollé-Nicolle, ancien entraîneur de Colmar, Valenciennes, Châteauroux, Rouen, Nîmes ou encore Alger. Ce technicien âgé de 55 ans était en début de saison à Colmar en National. Le club alsacien a été liquidé judiciairement en octobre dernier.

Olivier Frapolli est resté 5 ans à Orléans

Arrivé en 2010 comme adjoint de Yann Lachuer, Olivier Frapolli est nommé deux ans plus tard entraîneur principal de l’USO Foot. Au bout de la deuxième saison à la tête de l’équipe, il propulse le club en Ligue 2 auréolé d’une première place et d’un titre de champion de National. 22 ans qu’Orléans attendait cela. Pour son retour dans l’élite, l’USO signe un succès prometteur lors de la première journée à Sochaux mais en fin de saison, le club est 18ème. Il est relégué. malgré cet aller-retour en National, la confiance est maintenue à Olivier Frapolli qui dès la saison suivante permet de nouveau au club orléanais de retrouver la Ligue 2 en terminant 2ème du National.

Deuxième décision, un nouveau directeur sportif

Julien Cordonnier, le directeur sportif du club quittera ses fonctions. Il sera remplacé par Anthar Yahia, l'actuel défenseur central et capitaine de l'USO. L'ancien capitaine de l'équipe d'Algérie devient Manager général du club. Reste la situation des comptes de l’USO Foot à éclaircir, le club est toujours sous la menace d’une relégation financière en fin de saison.