Football - Ligue 2 : Gautier Larsonneur savoure son début de saison dans les buts du Stade Brestois

Titulaire depuis cinq rencontres dans les buts brestois, Gautier Larsonneur savoure ce début de saison réussi. Ce vendredi soir, il gardera une nouvelle fois les cages bretonnes lors de la réception du Havre pour le compte de la septième journée de Ligue 2.

Le coach brestois Jean-Marc Furlan a des problèmes de riche en ce moment. Le SB 29 reste sur trois succès de suite en championnat. Le groupe s'est bien étoffé en fin de mercato, au point que tous les postes sont doublés, voir triplés ! C'est le cas dans les buts avec Donovan Leon, Julien Fabri et... Gautier Larsonneur, 20 ans. Troisième gardien l'an dernier, il a profité de la blessure de Julien Fabri en début de saison pour prendre la place laissée vacante (Fabri devrait être disponible dans une semaine). Donovan Leon lui n'est pas encore prêt, estime Jean-Marc Furlan.

"Que du bonheur"

Cinq matches disputés, trois sans prendre de but. Voilà le bilan de Gautier Larsonneur dans les buts du SB 29. Le portier de 20 ans se sent bien en ce moment : "On travaille pour ça. Je prends un peu de temps de jeu, c'est que du bonheur. Je prends en expérience. Jouer dans les buts à 20 ans c'est plus rare que pour les joueurs de champ. Si le coach décide de me changer, il n'y aura pas de souci. Il faudra continuer à travailler."

A Reims lundi, il a été l'un des grands artisans de la victoire brestoise (1-0). Le coach brestois a le compliment facile pour son jeune gardien : "Gautier a fait une super performance à Reims. L'idée c'est de faire faire une carrière à Gautier. Son comportement est excellent. A la fois sur ses performances et sur son mental qui est exceptionnel. Moi il m'étonne même après vingt ans de métier", explique Jean-Marc Furlan.

Gautier Larsonneur sera une nouvelle fois titulaire ce vendredi soir contre Le Havre, pour la sixième fois de suite. Jean-Marc Furlan lui pourra compter sur un effectif quasi complet. Seul Brendan Chardonnet est toujours à l'infirmerie. Brest-Le Havre à vivre en direct dès 20h sur France Bleu Breizh Izel.

