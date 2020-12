Football - Ligue 2 : Grenoble est leader du championnat après sa victoire face à Troyes (2-0)

Le costume n'est ni trop petit, ni trop grand, c'est du sur-mesure pour le GF38, assis confortablement dans le fauteuil du leader. Les Grenoblois sont premiers de Ligue 2 après leur victoire face à Troyes ce mardi soir au stade des Alpes. Un succès 2-0 que les Grenoblois ont su construire comme à leur habitude, avec sérénité, en résistant aux assauts de Troyes, puis en poussant en fin de match.

Cette victoire a mis du temps à se dessiner pour le GF38. La première mi-temps sert de round d'observation entre deux des cadors du championnat. Il faut attendre la 58e minute et un carton rouge pour un Troyen pour que le jeu se libère enfin. À peine 10 minutes plus tard, Diallo conclut une action de Jordy Gaspar par un plat du pied dans la surface.

Quatre minutes plus tard, Jessy Benet enterre Troyes. Diallo, encore lui, provoque balle au pied et subit une faute dans la surface : le milieu de terrain de Grenoble Jessy Benet ne se fait pas prier et transforme. Encore un quart d'heure à jouer, c'est assez pour se faire piéger, mais pas quand on s'appelle le GF38. En défense centrale, Loïc Nestor et Adrien Monfray ferme la boutique : "circulez y'a plus rien à voir".

Reprise le 5 janvier face à Clermont-Ferrand

Au pied d'un sapin bleu et blanc, bien emballé, un gros cadeau avec une jolie première place de leader pour le GF38 à l'intérieur. Les Grenoblois ont maintenant un peu de temps pour se reposer après leur véritable marathon de neuf matchs en un mois. Mais attention à ne pas forcer sur la bûche, la reprise du championnat arrive vite. Elle est prévue le 5 janvier avec un déplacement face à Clermont-Ferrand. Puis, il faudra enchaîner face à Auxerre et Toulouse, des équipes qui figurent toutes dans le top 6 de la Ligue 2.