Brest, France

Johan Gastien a fait neuf apparitions cette saison en Ligue 2, pour quatre titularisations. L'ancien Dijonnais ronge son frein et espère profiter de l'absence d'Ibrahima Sissoko pour se relancer.

Johan, vous étiez titulaire contre le Gazélec. La dernière fois, c'était le 19 septembre à Niort...

"Oui, ça fait beaucoup de bien, ça faisait très longtemps. Comme je disais aux copains, avoir des courbatures un lendemain de match c'est agréable. C'est une bonne chose pour moi. Après, je pense à Ibou (Sissoko, blessé pour deux mois). C'est dommageable pour lui parce que c'est un super mec. Moi je prends ce qu'il y a à prendre. Il y a des hauts et des bas. J'étais dans une période un peu basse ces derniers temps. Le mieux aurait été de gagner mardi au Gazélec, mais _refouler une pelouse de Ligue 2 c'est agréable._"

Comment avez-vous vécu ces derniers mois ?

"Ce n'est pas facile. Il y a un an, j'étais en Ligue 1 avec Dijon et là c'est surtout l'équipe réserve. C'était compliqué mais je n'ai jamais lâché. Depuis que je joue au foot, je n'ai jamais autant bossé aux entraînements. Il faut continuer. Rester compétitif et j'espère que ça portera ses fruits."

Je me suis posé quelques questions

Vous envisagez un avenir loin de Brest ?

"Je suis quelqu'un qui a toujours joué partout où je suis passé. Bien sûr que j'avais envie de retrouver du temps de jeu. Le mieux aurait été ici. J'avais des envies d'ailleurs pendant les vacances, on va voir en fonction des matches comment ça va se passer. J'ai besoin de reprendre du plaisir. J'en ai pris contre le Gazélec mais il ne faut pas que ce soit un match sur cinq. Je me suis posé quelques questions c'est vrai."

Vous n'êtes pas sûr de rester cet hiver donc ?

"Malheureusement pour moi, au mercato d'hiver il se passe souvent des choses avec moi mais ce n'est pas ce que je souhaite. Je suis bien ici mais j'ai envie de jouer. Je suis un compétiteur et quand on regarde les autres jouer, on a l'impression d'être moins investi. Honnêtement, il y a beaucoup plus de chances que je reste. Quand je suis dans un club, je me donne à fond jusqu'au bout. Mais je ne ferme pas les portes non plus. Je ne souhaite jamais du mal aux gens mais la blessure d'Ibou peut changer les choses pour moi. Je me plais ici. Je ne partirais pas juste pour partir."