Didier Ollé-Nicolle et son groupe ont "changé des choses" cette semaine et espère en récolter les fruits dès ce vendredi face au PFC

Orléans, France

En 4 matchs de championnat et un match de coupe de la Ligue, l'US Orléans n'a jamais réussi à marquer en 1er. Et cet avantage a souvent été décisif pour les adversaires. Illustration flagrante lors du dernier match à Niort, les orléanais ont manqué leur entame de match et les Chamois se sont empressés d'en profiter, rentrant au vestiaire avec un score de 1-0. Les mêmes 11 joueurs de l'USO, de retour sur la pelouse, affichaient alors un tout autre visage et en 15 minutes sont revenus au score et manquaient même de peu de prendre l'avantage.

L' entraîneur orléanais Didier Ollé-Nicolle espère que son équipe bascule de la réaction à l'action © Radio France - Johan Gand

Pour inverser la tendance, Didier Ollé-Nicolle et son staff ont procédé à quelques modifications Copier

On va se remonter les bretelles

Cette grosse carence dont le groupe est bien conscient ne s'explique pas si facilement. Mais au-delà du staff, le groupe est aussi décidé à prendre le taureau par les cornes et arrêter de renouveler les mêmes erreurs. Le discours d'avant-match pourrait être vigoureux.

Le défenseur central de l'USO, Gabriel Mutombo © Radio France - Johan Gand

Gabriel Mutombo prévoit une "causerie" engagée Copier

Etre solide d'abord, pour pouvoir enfin faire parler la poudre en premier

Les statistiques données par Didier Ollé-Nicolle plus haut, montre l'avantage décisif que représente l'ouverture du score. Mais pour cela il faut aller chercher l'adversaire, refuser de subir, de se faire parquer dans ses 30 mètres et donc prendre les choses en main. L'USO a commencé à le faire depuis 2 matchs (Béziers et Niort) constate l'entraineur de l'USO.

Chiffres à l'appui, l'USO est positionnée bien plus haut sur le terrain selon le coach orléanais Copier

Le secteur offensif commence aussi à prendre forme. Fahd El Khoumisti a débloqué son compteur, comme Jordan Tell. Et puis on a vu, sur des bouts de matchs, revenir Anthony Le Tallec. Blessé au tendon d'Achille avant les vacances d’été, il a travaillé à Clairefontaine, quand les autres étaient en congé estival, puis avec le staff médical orléanais. Pourtant il ressentait encore des douleurs et a manqué des matchs de préparation à cause de cela. Mais depuis quelques semaines, il montre enfin un autre visage que les grimaces de souffrance.

Débarrassé de ses douleurs, Anthony Le Tallec chasse désormais un peu plus de temps de jeu et un but © Radio France - Johan Gand

L'attaquant orléanais Anthony Le Tallec a faim et ça s'entend Copier

Cela fait donc pas mal de défis à relever pour l'USO ce vendredi face à une équipe du PFC, qui n'a pas perdu depuis le début de saison et qui risque de donner une réplique corsée. Mais si l'USO venait à décrocher sa 1ère victoire face à cette équipe qui est dans une belle dynamique, la performance n'en aurait que plus de saveur.