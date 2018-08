La qualification mardi en coupe de la Ligue face à Béziers a enfin ramené le sourire sur les lèvres orléanaises. Mais l'équipe et le staff sont conscients que les progrès entrevus face à Béziers ne sont qu'une première étape. L'USO doit prouver ce vendredi que ce n'était pas un feu de paille.

Solidarité et intensité avaient façonné la qualification mardi en coupe de la Ligue. Des valeurs à conserver ce vendredi à Niort pour espérer les premiers points en championnat.

Il aura fallu quelques minutes de mise en route mardi en coupe de la Ligue pour que l'ensemble du public de la Source constate, avec soulagement, que l'USO avait, enfin, choisi la formule vitaminée et offensive. Asphyxiés, acculés dans leurs 30 mètres contre Metz ou Auxerre, les orléanais avaient pris conscience qu'il était hors de question une nouvelle fois de se faire engluer dans leur but. Et c'est avec soulagement que Didier Ollé-Nicolle a vu son équipe prendre cette fois le match par le bon bout.

"J'aime ce mot, constance, car il y a dedans costaud et tenir la distance" © Radio France - Johan Gand

"La constance, c'est ce qui manquait cruellement sur les premiers matchs" Copier

Un état d'esprit conquérant

Grâce à ce match attaqué avec le mors aux dents, tout est devenu moins compliqué. Des joueurs redevenus disponibles, demandeurs du ballon, solidaires dans les efforts, en clair : un collectif. Et cela tranchait avec les tentatives désorganisées et souvent individuelles des matchs précédents. Même quand Béziers a, sur un geste magnifique d'Ousmane Sidibé, ouvert le score, l'USO n'a pas sombré ou paniqué et a continuer à appliquer son plan de jeu.

Le changement d'attitude de l'USO a mis l'équipe sur de bons rails confirme l'attaquant Jordan Tell © Radio France - Johan Gand

Jordan Tell, ravi que l'équipe ait enfin mis les bons ingrédients dans l'attitude Copier

Du mieux aussi dans le jeu

Mieux dans l'attitude c'est bien, mais surtout mieux dans le jeu. Loin les uns des autres avec des lignes très étirées, le style de jeu proposé jusque là par l'USO était un régal pour les adversaires qui prenaient plaisir à se glisser dans les larges espaces laissés. Mais là encore mardi, changement total, les rangs étaient serrés et l'équipe en bloc enfin compact.

Un changement tactique qui a fait, lui aussi, la différence pour Pierre Bouby, devenu en ce moment défenseur central Copier

Peu de changement à venir

"On a enfin trouvé quelques repères, on ne va pas tout révolutionner, il y aura peu de changement à Niort" glisse logiquement Didier Ollé-Nicolle. Le groupe d'ailleurs ne compte qu'un changement, Gauthier Pinaud, suspendu est remplacé par Maxime d'Arpino, enfin remis de sa blessure au genou. C'est en défense qu'il pourrait y avoir des ajustements : Gabriel Mutombo, touché aux côtes mardi, est du voyage mais s'il devait faire défection, Ruben Droenhle peut évoluer aux côtés de Pierre Bouby.

Séance aménagée hier pour Gabriel Mutombo qui a récupéré de ses douleurs aux côtes © Radio France - Johan Gand

A gauche, sans Gauthier Pinaud suspendu, Quentin Lecoeuche devrait retrouver le poste de latéral.

En vue de sa titularisation probable, Quentin Lecoeuche a été briefé par Didier Ollé-Nicolle © Radio France - Johan Gand

Et pour les postes plus offensifs, l'animation ayant plu au coach orléanais, la dynamique devrait être maintenue.

Des Chamois en reconquête

En face, Niort, qui avait démarré idéalement avec 2 victoires vient de subir 2 revers. "J'attends une réaction" a prévenu le coach Patrice Lair. Un entraîneur arrivé à l'intersaison qui a chamboulé un peu les habitudes de la maison. Exit certains joueurs expérimentés comme Agouazzi, Dembélé, Roye ou Choplin et place à des jeunes avec une préférence, notamment pour les garçons "du cru", formés aux Chamois, "et la formation y est bonne" précise Didier Ollé-Nicolle. Ce sera donc une opposition entre 2 équipes qui ont des similarités. "Il y aura de la vivacité, de l'engagement, du jeu" prédit le coach orléanais avant de conclure "A nous d'être à la hauteur". Rendez-vous ce vendredi à 19H45 sur France Bleu Orléans pour le savoir.