Football - Ligue 2 : la Berri chez elle, souhaite confirmer face à Auxerre son bon début de championnat

C'est incontestablement un excellent départ pour les footballeurs de Châteauroux. Ils ont eu la merveilleuse idée d'aller s'imposer pour la journée inaugurale de Ligue 2 en Corse sur la pelouse de l'AC Ajaccio, un prétendant à l'accession la saison dernière. Un résultat très encourageant à une seule condition, ne pas tout "gâcher" (comme le dirait un certain Guy Roux figure historique de l'AJ Auxerre) à domicile et du même coup, chasser les vieux démons de la saison dernière. La Berri avait dû attendre la huitième journée pour inscrire son tout premier but, avec des rencontres à domicile souvent très délicates, à l'inverse des matchs à l'extérieur.

Pour cette nouvelle saison, tout semble inversé. La Berri a marqué lors de la journée inaugurale mais aussi et surtout, elle a gagné. L'objectif pour la venue des Bourguignons, c'est de ne pas perdre et du coup, faire fructifier cette victoire en terre Corse. Mais une nouvelle fois, il y a un sacré client en face. Les joueurs de Jean-Marc Furlan visent le top 5 de la Ligue 2 et leurs objectifs après cette première journée cauchemardesque, défaite 2 à 0 à domicile face à Sochaux avec l'expulsion du gardien titulaire Donovan Léon, est de se rassurer et de décrocher le premier succès de la saison dans l'Indre.

Romain Grange blessé et retour dans le groupe de Razak Boukari et de Rémi Mulumba

Auxerre, c'est du solide prévient Nicolas Usaï, l'entraîneur Castelroussin. "Il va falloir commencer au stade Gaston-Petit avec les meilleurs intentions possible face à un adversaire de qualité face à une équipe qui va sans doute jouer l'accession et qui va être revancharde par rapport à leur défaite 2 à 0 face à Sochaux. C'est une équipe de possession avec du jeu court. Il va falloir vraiment bien défendre dans un premier temps et soigner la récupération du ballon." En ce qui concerne l'effectif, le technicien Castelroussin devra se passer de son métronome et milieu de terrain Romain Grange touché à la cuisse. Les deux gardiens de but Rémi Pillot et Wilfried Bedfian sont blessés, de même qu'Issa Maréga. Tommy Plumain sera le deuxième gardien. A noter également les retours de Boukari et de Mulumba.

