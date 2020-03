Football Ligue 2 : La Berri doit sur sa pelouse soigner son entame de match face à Caen

Après avoir reçu le Havre (défaite 3 à 0), les footballeurs de la Berri (15ème avec 31 points) accueillent une autre formation de Normandie, le Stade Malherbe de Caen (11ème avec 34 points). Logiquement le fait de recevoir est la plupart du temps un avantage non négligeable et ce pour plusieurs raisons :

En treize réceptions, la Berri ne compte que deux victoires pour quatre matchs nuls et surtout sept défaites !

Premièrement vous avez vos repères, vous jouez sur votre pelouse et enfin devant votre public. Et bien le bilan après treize matchs disputés à domicile pour les Berrichons est inquiétant jugez plutôt : en treize réceptions, la Berri ne s'est imposée qu'à deux reprises (Auxerre 1 à 0 et Lens 3 à 2). Deux succès pour quatre matchs nuls et surtout sept défaites ! La dernière justement face au Havre a été scellée trop rapidement. En quatorze minutes, les Castelroussins ont encaissé deux buts ! Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin souhaite apporter des changements surtout dans les attitudes de ses joueurs :" je vais leur demander de rentrer dans le match non pas à vingt heures mais bien avant. En revanche, je ne peux par leur reprocher un manque d'investissement ou d'envie.

Caen reste sur les six derniers matchs sur quatre victoires pour un match nul et une seule défaite !

Il nous manque ce dernier geste ou encore cette dernière passe pour créer un décalage. Après ce qui me gêne d'avantage c'est qu'une fois que nous sommes menés au score on a le droit de réagir aussi." Les Castelroussins devront sortir un grand match pour mettre en difficulté cette équipe de Caen. Les Normands restent lors de leur six derniers matchs sur quatre victoires dont un retentissent 4 à 1 face à Lens. Quatre succès pour un match nul face au Havre et une seule défaite à domicile, dans cette série de six rencontres, face à Troyes. Les joueurs de Pascal Dupraz partent eu égard à ces statistiques avec les faveurs du pronostic. Mais la Berri est souvent là ou on ne l'attend pas. Souvenez vous d'un certain lundi 17 Février devant plus de 7000 spectateurs réunis au stade Gaston-Petit, elle s'est imposée à domicile 3 à 2 face à Lens après avoir menée excusez du peu trois à zéro. Comme quoi cette équipe de la Berri est quelques fois renversante. Enfin plusieurs changements interviennent dans le groupe de dix huit joueurs. Le gardien de but titulaire Fabri est blessé. il est remplacé par Pillot. Sanganté touché au pied est absent également. Cordoval (fatigue) et Chevreuil choix de l'entraîneur sortent du groupe. Ils sont remplacés par : Bedfian comme gardien remplaçant, Fofana, Marega et Tormin.