Football / Ligue 2 : La Berri souhaite fêter son record de match en ligue 2 par un succès face au Havre

Les joueurs, dirigeants et supporters le souhaitent de tout cœur, fêter comme il se doit une troisième victoire de suite et du même coup rentrer dans l'histoire. Pour ce match événement les anciens Berrichons qui ont pu se rendre disponible seront présents dans les travées du stade Gaston-Petit.

M. Denisot : "Ce sera un grand moment et donc la fête d'un club qui à la plus longue vie en ligue 2, c'est la Berri et c'est bien."

Mais ce n'est pas tout précise Michel Denisot l'actuel vice président de la Berri qui était l'invité de 100% club : " Il y aura un écran géant au stade Gaston Petit ou des messages d'anciens joueurs qui ne peuvent pas être avec nous car ils sont retenus par leurs obligations professionnels ou pas disponible à cette date. Des buts seront également diffusés à la mi-temps. Il y aura aussi d'anciens jours Castelroussins qui seront présents comme par exemple Patrick Mboma. Ce sera un grand moment et donc la fête d'un club qui a la plus longue vie en ligue 2, c'est la Berri est c'est bien." Patrick Mboma avait été prêté à l'époque par Francis Borelli l'ancien président du PSG au tout début des années 1990.

N.Usaï : "Le seul chiffre qui m’intéresse c'est 1456 qui correspond à la première journée de ligue 2 en 2020 - 2021."

Et justement, il sera présent avec d'anciens joueurs de la Berri pour assister à cette 27ème journée de ligue 2. Nicolas Usaï l'entraîneur de la Berri est conscient de cet événement mais il préfère se focaliser sur le domaine sportif : "Cet bien sur un bel événement qui se prépare mais le seul chiffre qui m’intéresse c'est 1456 qui correspond à la première journée de ligue 2 pour le compte de la saison 2020 - 2021." En fait Ce Berri - Le Havre c'est la confrontation entre La Berri qui aimerait célébrer ce record avec une troisième victoire de suite (3 à 2 face à Lens et 1 à 0 sur la pelouse de Grenoble) face à des Havrais qui restent sur cinq matchs sans victoire ! Les Normands sont déjà à neuf points du troisième Lens. Quant aux Berrichons, ils se sont donnés de l'air avec les six points de pris sur six. Une chose est sûre ce duel ne devrait pas manquer de piment au stade Gaston-Petit où 5000 spectateurs sont attendus.

Le groupe : Fabri, Mbonné, Condé, Raineau, Alhadhur, Mulumba, Vandbaleghem, Grange, Opéri, Diarra, Hassan, Pillot, Cordoval, Sanganté, Chevreuil, Leroy, Goncalvès, Chouaref