Ligue 2 : la Berri touchée par le Covid, compte bien prendre des points face à Chambly

Le président délégué de la Berri Bruno Allègre était présent au point presse avant le départ pour Beauvais. Il a indiqué aux médias présents que le protocole hebdomadaire de tests mis en place pour l’effectif professionnel et l’ensemble des accompagnateurs a révélé un cas positif, asymptomatique. Le joueur en question n'a pas souhaité que son identité soit révélée. Il a été placé en septaine mais la rencontre entre Chambly et la Berri n'est pas remise en cause car le protocole de la Ligue de Football Professionnelle a été assoupli début septembre. En effet, la LFP a allégé ce protocole médical face à la Covid-19 en L1 et L2 «en lien avec les pouvoirs publics», autorisant les matchs tant que 20 joueurs sur 30 sont testés négatifs. Jusqu'alors les matchs pouvaient être reportés à partir de quatre cas sur huit jours glissants dans le groupe professionnel. Le nouveau protocole précise notamment «que les matches de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs».

Sportivement, la Berri qui a parfaitement débuté son championnat par une victoire en ouverture du championnat 1 à 0 à Ajaccio marque le pas depuis. Elle reste sur deux défaites et un match nul le dernier en date à domicile face à Amiens 0 à 0. Quinzième au classement, elle affronte Chambly l'actuel dix-huitième sur la pelouse de Beauvais car le nouveau stade de Chambly a pris du retard en raison de la crise sanitaire. C'est dans ce genre de rencontre face à un adversaire qui va sans doute jouer le maintien comme la Berri qu'il faut prendre des points.

Le milieu de terrain Romain Grange est de retour, Ylias Chouaref est suspendu

Mais attention prévient Nicolas Usaï ,le technicien Castelroussin ce classement est en trompe l’œil : "Certes Chambly est 18ème sur 20 mais ils ont joué les quatre premiers du classement. Nous devons une nouvelle fois être très concentré face à un adversaire qui comme nous a besoin de points. Nous n'avons pas oublié la lourde défaite la saison dernière à Gaston-Petit (3 à 0). Nous avions encaissé ce jour là trois buts sur des phases arrêtées. Nous devrons être face à un tel adversaire solide défensivement mais aussi être beaucoup plus convainquant dans le secteur offensif. Enfin j'espère surtout joué à onze contrairement à nos deux derniers matchs." Côté effectif, le milieu de terrain Romain Grange fait son retour de blessure. En revanche, Ylias Chouaref est suspendu suite à son carton rouge reçu dès la septième minute de jeu lors du dernier match à Gaston-Petit face à Amiens.

Le groupe de 18 joueurs : Fabri, Pillot - Alhadhur, Cissé, Cordoval, Fofana, Mboné, Morante - Leroy, Mulumba, Nouri, Raineau, Sanganté - Goncalves, Grange, Keny, Sunu, Tormin.