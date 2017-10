Football Ligue 2 - La débâcle de Brest (4-0) à Nîmes

Le Stade Brestois, qui n'avait plus perdu depuis début août, s'est lourdement incliné 4 buts à 0 sur la pelouse de Nîmes vendredi soir. Les brestois ont terminé le match à 9 contre 11, après deux expulsions. Ils chutent à la 7ème place de Ligue 2.

C'est une soirée cauchemardesque pour Brest. Dès la 6ème minute, les nîmois ouvrent la marque par Umut Bozok qui reprend victorieusement un corner tiré par Romain Del Castillo. Les brestois mettent difficilement un pied devant l'autre en première mi-temps. Et à la 43ème minute, Ibrahima Sissoko est expulsé après un deuxième carton jaune. Brest se retrouve à 10 contre 11. Le début de la deuxième période est un calvaire. Le défenseur brestois Gaetan Belaud assure mal une passe en retrait qui profite à Umut Bozok pour inscrire son deuxième but à la 51ème. Trois minutes plus tard, Zakaria Diallo écope d'un carton rouge sévère. Les brestois jouent donc pendant plus d'une demie-heure à 9 contre 11. Ils encaissent deux autres buts : une superbe frappe de Del Castillo (59ème) et un nouveau cadeau de la défense sur une passe en retrait qui profite à Umut Bozok (83ème).

Brest n'avait plus perdu depuis août

Le Stade Brestois 29 retrouve donc la défaite après avoir passé neuf matchs consécutifs en étant invaincus. La dernière fois, c'était le 4 août à Ajaccio (2-1). L'option tactique prise par Jean-Marc Furlan vendredi soir, aligné un 3-4-3, n'a pas fonctionné. Les deux cartons rouge n'ont certes rien arrangé, mais les brestois n'étaient de toute façon pas dans leur match. Ils tombent de la 3ème à la 7ème place de Ligue 2.