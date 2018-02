Paris, France

Et si ce but d'Habib Diallo changeait la fin de saison des Brestois ? En tout cas, il permet aux hommes de Jean-Marc Furlan de rester dans le peloton des candidats au top 5 en fin de saison. Brest revient à deux points des Parisiens.

« Il fallait rester placé »

Privé de Jessy Pi et de Gaëtan Belaud, Jean-Marc Furlan a dû faire avec et compter sur des hommes qui ont un peu moins de temps de jeu. Ils ont répondu présent, à l’image de Jason Berthomier, passeur décisif sur le but d’Habib Diallo « Il y a des matches où on avait la maitrise mais sans marquer. Là c’était plus compliqué mais ce sont des matches fédérateurs. Il fallait rester placé avant le sprint final, c'est bien. »

« Ce but donne un intérêt à la fin de saison »

Jean-Marc Furlan avouait que le nul aurait été plus logique mais avec trois points « ça donne un intérêt a la fin de saison." Anthony Weber allait dans ce sens : « Ce but peut changer des choses à condition de confirmer. Le money time peut être palpitant. »

Au classement, Brest remonte à la huitième place à un petit point du cinquième, Clermont. Les Brestois recevront la lanterne rouge, Tours, vendredi. Pour une troisième victoire de suite ?