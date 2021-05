Football : le Clermont Foot 63 en Ligue 1 dès mercredi soir, si...

Une victoire du Clermont Foot ce samedi à Caen et on n'en parle plus. Ce sera la Ligue 1. Mais les Toulousains, qui n'ont plus le droit à l'erreur, jouent ce mercredi (19 heures) leur match en retard contre le Pau FC. Pour s'offrir une finale à distance.

A la fortune du Pau FC. Certes, ce n'est pas bon pour nos petits cœurs, mais l'épilogue de la saison 2020-2021 de Ligue 2 est un psychodrame aux deux extrémités du classement. Pau, Dunkerque et Caen sont les futurs adversaires de Toulouse et de Clermont. Autrement dit, la montée directe va se décider dans la course au maintien. Et inversement. Mais avant une angoissante dernière journée de championnat, il y a cette mise à jour du calendrier "covidé". Le TFC reçoit les Palois, 16emes avec deux petits points d'avance sur Caen et Chambly, ce mercredi soir (19 heures).

Toulouse monte directement

S'il gagne contre Pau et à Dunkerque et que Clermont ne gagne pas à Caen

Clermont monte directement

S'il gagne à Caen

Si Toulouse perd un de ses deux matchs

En cas d'égalité

Dernier cas de figure, si Toulouse prend quatre points et que Clermont perd à Caen, il faudra alors que l'équipe de Patrice Garande remonte un déficit de huit buts au goal-average. On peut donc considérer raisonnablement que le CF63 compte "quatre points et demi d'avance" sur le Téfécé.

Pour moi, la saison s'arrête le 15 mai. C'est le message transmis aux joueurs - Patrice Garande

Sur les bords de la Garonne, le message est simple, la saison doit se terminer samedi prochain, entendez par là, on ne pense pas à un éventuel barrage. Voici ce que l'entraîneur du TFC, Patrice Garande, a déclaré à Julien Balidas, notre confrère de France Bleu Occitanie. "Dans ma tête, la saison se finit le 15 mai. Ce n'est pas une question d'optimisme mais je prépare mes joueurs à ça : battre Pau et gagner à Dunkerque. Si vous voulez que les joueurs se surpassent et atteignent un objectif, vous ne pouvez pas en fixer deux", explique Patrice Garande. Vous ne pouvez pas leur dire qu'il faut tout faire pour monter mais il faut tout faire aussi pour être en forme après en cas de barrage."

"Pour que cela finisse le 15 mai, il faut qu'on gagne deux matches avec les moyens qui sont les nôtres et avec une force mentale parce qu'il faudra aller puiser là-dedans." L'entraîneur du TFC ajoute : "Si ça s'arrête le 15 mai, on aura deux jours pour faire une fiesta de folie et la partager avec le plus de monde possible. Si ça ne s'arrête pas, on se remobilisera pour une série de trois matches éventuels. Aujourd'hui, je ne peux pas dire aux joueurs qu'il nous reste cinq matches. Ils me diraient que je ne crois pas à la montée directe. Pour moi, la saison s'arrête le 15 mai. C'est le message transmis aux joueurs."