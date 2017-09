Ligue 2 : le Clermont Foot bat Lens et se hisse au pied du podium

Les Auvergnats n'ont pas raté l'occasion d'intégrer le Top 5 du championnat lundi soir en battant les Sang et Or 1 but à 0 en match décalé de la 9eme journée de Ligue 2.

Après deux déplacements aux fortunes diverses à Ajaccio (2-1) puis à Châteauroux (0-2), le Clermont Foot retrouvait le stade Gabriel Montpied lundi soir pour une des affiches de la saison de Ligue 2. Le Racing Club de Lens a beau se trainer au fond de la classe en cette première partie de saison, la réception des Sang et Or et de leurs inconditionnels supporters est toujours un évènement en soi.

93' Fini! Clermont signe sa 5e victoire de la saison face à Lens et remonte au pied du podium avant d'aller défier le leader! #CF63RCL (1-0) pic.twitter.com/zhnoiSsRwN — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) September 25, 2017

Une tête de Ludovic Ajorque (14') parfaitement servi par Alassane N'Diaye aura suffi au bonheur des Auvergnats pour se hisser au pied du podium de la Ligue 2. Ajorque (1M97) signe son 5ème but cette saison, soit autant que sur l'ensemble du précédent exercice. Grâce a cette 5ème victoire en championnat, les hommes de Pascal Gastien (4emes) totalisent le même nombre de points (17) que l'AC Ajaccio. Les Corses ne doivent leur place sur le podium qu'à la différence de but (+8 contre +7 à Clermont). Les Lensois enregistrent leur 8eme défaite en neuf matches.

J9 - Le classement !

Belle opération pour le @ClermontFoot, qui revient au pied du podium 🔥👏 pic.twitter.com/QITUshBEiw — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) September 25, 2017

Le Clermont Foot passera un nouveau gros test ce vendredi avec un déplacement au Stade de Reims, leader de la Ligue 2 pour le choc de la 10eme journée