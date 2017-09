Football - Ligue 2 : le FC Lorient veut poursuivre sa belle série à Lens

La Ligue 2 fait son retour ce weekend après la trêve internationale. Le FC Lorient se déplace sur la pelouse du Racing Club de Lens, en pleine crise, samedi après-midi.

Deux prétendants à la montée en Ligue 1. Deux clubs aux débuts de saison bien différents. Côté Lensois, un départ calamiteux avec cinq défaites en cinq matches. Côté Lorientais, trois victoires de rang avant la pause internationale.

"'La pression sur leurs épaules"

Pour Lorient, l'objectif est clair : conserver la dynamique et rester sur le podium. En face c'est une bête blessée qui n'a toujours pas inscrit le moindre point : "On se dit qu'un jour ou l'autre ils auront un sursaut d'orgueil. Lens fait figure de prétendant à la montée. Ils sont dans une situation difficile mais nous on doit continuer notre marche en avant. Il y a beaucoup de pression sur leurs épaules", explique le coach Mickaël Landreau.

L'occasion de mettre Lens à... 14 points !

Entre Lens et le peloton de tête, il y a déjà un fossé. Onze points séparent les deux équipes. Lorient toujours invaincu cette saison, espère creuser un peu plus : "On y va pour s'imposer, de la même manière que tous les matches depuis le début de saison. On a fait de bonnes semaines de travail. Ce sont ceux qui arriveront au mieux à s'adapter, à gérer ces changements de rythme qui seront à l'arrivée" ajoute Mickaël Landreau.

Coup d'envoi de ce match Lens-Lorient à 15 heures samedi après-midi. Les Lorientais devront se passer des services de Sylvains Marveaux, touché à une cuisse.

