Football Ligue 2 : Le GF38 s'impose 2-0 face à Ajaccio et grimpe sur le podium de la ligue 2

Et de trois pour le GF38 ! Après Toulouse et Chambly, c'est au tour d'Ajaccio de s'incliner face à Grenoble. Beaucoup d'occasions des deux côtés du terrain, mais ce sont bien les Grenoblois qui, une nouvelle fois portés par leur attaque, se sont montrés réalistes et se sont imposés ce samedi.

En première mi-temps, à la 18ème minute, Jessy Benet a conclu d'un tir puissant un magnifique mouvement collectif initié par Achille Anani. L'attaquant ivoirien a ensuite été contraint de céder sa place sur blessure, dix minutes plus tard, à Moussa Djitté. Une entrée remarquée, puisque c'est Moussa Djitté qui a doublé la mise pour Grenoble à la 79ème minute.

Avec ses 9 buts marqués depuis le début du championnat, le GF38 confirme son statut de meilleure attaque de ligue 2 et grâce à cette nouvelle victoire, les Grenoblois se hissent à la deuxième place au classement.