Le FC Chambly a confirmé ce vendredi qu'aucun autre cas positif n'avait été détecté au sein de son effectif et peut se déplacer à Clermont.

Football Ligue 2: le match entre le Clermont Foot et Chambly devrait bien se jouer

Les clermontois se sont entrainés normalement toute la semaine, comme si le match allait bien avoir lieu. Ils ont bien fait puisqu'après un doute qui a plané toute la semaine, la rencontre face à Chambly devrait bien se jouer ce samedi (19h) au stade Montpied. Sauf nouveau retournement d'ici là.

Le FC Chambly a indiqué ce vendredi matin qu'aucun autre joueur de l'effectif n'était positif au coronavirus et que l'équipe allait prendre le bus pour venir en Auvergne. On en reste donc à dix joueurs positifs, le maximum pour pouvoir encore jouer. S'il y avait eu un onzième cas, la rencontre aurait été reportée. Il faut aussi ajouter cinq membres du staff et de l'encadrement positifs.

Avec les blessés, cela fait 16 joueurs indisponibles côté Chambly. Une équipe totalement décimée puisque onze joueurs professionnels seulement font le déplacement, accompagnés de jeunes. Les deux gardiens sont notamment absents, ce sera donc le troisième gardien qui jouera alors que l'entraîneur des gardiens, Vincent Planté, qui a arrêté sa carrière depuis quatre ans, reprendra du service sur le banc des remplaçants.

Le FC Chambly est déjà mal en point en championnat (18eme) et semble destiné à se faire croquer par le Clermont Foot. Ce qui permettrait de relancer la dynamique de victoires interrompue à Rodez le week-end dernier. Même s'il manquera un peu de monde aussi côté clermontois (Gastien et Magnien au milieu de terrain), s'ils craignent un match piège et des conditions météo difficiles, il ne faut pas laisser passer cette occasion de se relancer.