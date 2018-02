Les ultras du Stade Brestois seront silencieux vendredi soir lors des premières minutes du match contre Niort. Ils protestent contre la répression dans les stades, et notamment à Francis Le Blé.

Brest, France

"Nous sommes supporters, pas criminels." Voilà le mot d'ordre lancé par les ultras partout en France. A Brest, ils regrettent les plaintes déposées par le club à l'encontre de plusieurs supporters. Deux d'entre eux ont d'ailleurs été relaxés la semaine passée, poursuivis pour introduction de fumigènes au sein de l'enceinte de Francis Le Blé. Celtic Ultras et Ultras Brestois ont décidé de rompre tout dialogue avec les dirigeants du club, au motif que les plaintes nominatives déposées par le SB 29 "sont hasardeuses" et les méthodes employées "odieuses". Les ultras réclament "le retrait des plaintes en cours et l'arrêt de cette politique désastreuse."

Silence pendant 15 minutes

Dans un communiqué commun (à lire ci-dessous), les Celtic Ultras et les Ultras Brestois 90 appellent à la grève des encouragements durant les quinze premières minutes de la rencontre Brest-Niort vendredi (26e journée de Ligue 2). Les supporters se rassembleront à 19h15 place de Strasbourg avant de rejoindre le stade.

Le communiqué des deux groupes de supporters

