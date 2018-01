Lorient, France

Les Merlus n'ont presque jamais été inquiétés par les Corses ce samedi au Moustoir. Les hommes de Mickaël Landreau reviennent à un point de Nîmes, deuxième de Ligue 2.

Près de 70% de possession de balle tout le match

Les Lorientais ont fait la différence en première période grâce à Pierre-Yves Hamel (13') et Denis Bouanga (2-0, 44'). Avant que Marveaux et Courtet ne plient l'affaire définitivement aux 71' (3-0) et 86' (4-0). 90% de passes réussies, seulement deux tirs cadrés côté corse, près de 70% de possession du ballon. Copie quasi parfaite pour les Merlus. Seule fausse note, ce but concédé dans la foulée de la quatrième réalisation lorientaise (Gomis pour le 4-1 à la 88').

Elana limite la casse

Sans un Steve Elana solide dans les buts, les Corses auraient pu repartir avec une valise encore plus chargée du Morbihan. L'ancien gardien du Stade Brestois, 38 ans, a sorti des parades de très haut niveau pour maintenir un semblant de suspense. D'abord face à Le Goff (34') puis face à Hamel (35'). Auteur également d'un énorme arrêt sur un coup franc de Marveaux en seconde période. Elena aura effectué 7 arrêts durant la rencontre. Bien seul dans cette équipe du Gaz complètement inoffensive.

Lorient est cinquième de Ligue 2, à un point de Nîmes. Prochain rendez-vous dès mardi à Châteauroux pour les Merlus.

La 20e journée de Ligue 2

Le classement