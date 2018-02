Lorient, France

Lorient avait une belle occasion de recoller au classement après les faux pas des concurrents directs la veille (Nîmes, le Paris FC ou encore Le Havre n'ont pas gagné). Occasion manquée par les hommes de Mickaël Landreau. Pour la troisième de suite, ils lâchent des points après avoir ouvert le score.

Une histoire de défenses...

Les Lorientais ont entamé la rencontre de la meilleure des manières. Seul au milieu de la défense auxerroise, Pierre-Yves Hamel a placé une tête sur corner et trompé Zacharie Boucher dès la cinquième minute de jeu (1-0). On pensait les Merlus lancés, et bien non. A la demi-heure de jeu, un coup-franc rapidement joué dans une défense lorientaise pas concentrée a permis à Sangaré d'égaliser (1-1). Du champ libre, Romain Philippoteaux en a eu lui aussi pour ajuster Danijel Petkovic à l'heure de jeu (61', 1-2). Pape Sané a tué tout suspense à cinq minute du terme (86', 1-3).

...et de penalties

L'ancien Lorientais Philippoteaux a fait mal à ses anciens coéquipiers. Dès la septième minute, il aurait dû obtenir un pénalty sur une faute de Conte. Situation confuse aussi en faveur des Merlus cette fois en début de seconde période lorsque Boucher est sorti à la rencontre de Bouanga. Pas de pénalty non plus. Lorient n'aura cadré que trois tirs face à l'AJA.

Sortis sous les sifflets du Moustoir, les Lorientais ne se rassurent pas et comptent désormais cinq points de retard sur le podium. Ils n'avaient pas été aussi mal classés depuis la deuxième journée. Les Merlus iront à Nancy le lundi 26 février.

