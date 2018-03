Lorient, France

Après trois matches sans victoire à la maison (deux nuls et une défaite), le FC Lorient a redonné le sourire à ses supporters ce lundi soir. Victoire 1-0. Pierre-Yves Hamel a inscrit le seul but du match.

L'enchaînement sublime de Hamel

Et quel but pour le natif du Finistère. Pierre-Yves Hamel, servi par Le Goff s'est fendu d'un contrôle dos au but à l'entrée de la surface avant de frapper en pivot. Imparable et magnifique (1-0, 16'). Derrière, les hommes de Mickaël Landreau ont baissé de pied et les Havrais se sont mis à jouer sans pour autant embêter Danijel Petkovic.

Au retour des vestiaires, Lorient a été très peu inquiété par les Normands (deux tirs cadrés par le HAC lundi soir), qui avaient le même nombre de points au coup d'envoi. Matteo Guendouzi, titulaire au milieu, a eu la balle du break à vingt minutes de la fin, après un superbe service de Marveaux. Occasion manquée heureusement sans conséquence pour les Lorientais.

Le FCL ira à Niort vendredi soir pour poursuivre sa belle série.

