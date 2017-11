Football - Ligue 2 : Lorient-Brest, un vrai derby breton

Lorient et Brest se retrouvent sur la pelouse du Moustoir samedi après-midi pour un nouveau derby breton. C'est la première fois depuis la saison 2005-2006 que les deux équipes s'affrontent en seconde division.

Le FC Lorient reçoit le Stade Brestois ce samedi après-midi au Moustoir. Un match particulier entre deux prétendants à la montée.

Brest n'a plus gagné dans le Morbihan depuis 1973

Si l'on regarde les chiffres, Brest ne va pas avoir la tâche facile ce samedi. La dernière victoire du SB 29 à Lorient remonte à 1973. Pire, Brest a perdu ses neuf derniers matches dans le Morbihan et n'a inscrit que deux petits buts. Quatre petits points séparent les deux équipes au classement après 14 journées.

Mickaël Landreau : "J'aime ces ambiances"

On parle de Guingamp, de Rennes... Mais entre Lorientais et Brestois, quelle est l'ambiance ? "Il y a une grosse rivalité. Là en Ligue 2, ça va être quelque chose puisque les deux équipes visent la montée. Il n'y a que deux équipes bretonnes en championnat, c'est vraiment une suprématie régionale", explique Antoine, supporter des Merlus qui sera au stade samedi. Le coach du FCL Mickaël Landreau confirme : "Depuis que j'ai signé, on me parle de ce match. J'ai même entendu des gens dire si on ne monte pas ce n'est pas grave, il faut gagner le derby. Moi j'aime ces ambiances. J'aime la fête, qu'il y ait du monde au stade. On fait ce métier pour partager des émotions."

« Depuis que j’ai signé, on me parle de ce match entre Lorient et Brest » Mickaël Landreau avant le derby #FCLSB29#FBSport@FCLorientpic.twitter.com/1aOBMNJLFP — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) November 16, 2017

600 supporters brestois vont faire le déplacement

Dès les années 90, il était question de suprématie régionale entre Finistère et Morbihan. Sébastien, venu encourager les Merlus à l'entraînement, se souvient : "En 1995, on était monté à Brest pour un match, c'était en National. Notre bus s'était fait caillasser. On était rentré avec deux vitres en moins." 130 kilomètres séparent les deux villes, et beaucoup de Brestois vont faire le court voyage. Le parcage visiteur sera plein au Moustoir : 600 supporters brestois sont attendus. Quelques 15000 personnes devraient assister à cette rencontre.

