Football - Ligue 2 : Niort laisse filer le Paris FC en tête du championnat

Le déplacement chez le dernier du classement paraissait facile, sur le papier. A l'arrivée, c'est une lourde défaite. Niort a été battu 4-1 à Pau, ce samedi 24 octobre.

Les chamois avaient pourtant ouvert le score rapidement par Doukansy à la 13e. Mais le carton rouge de Paro dès la vingtième minute de jeu a compliqué les choses. Un quart d'heure plus tard, les Palois égalisaient, puis prenaient l'avantage juste avant la pause. Niort ne reviendrait jamais.

"On a fait une bonne entame de match, c'est vrai. On marque, on est bien, analyse le milieu Niortais, Olivier Kemen. Mais après on ne met pas ce qu'on met d'habitude, sur les retours, sur l'impact. Aujourd'hui c'est une grosse défaite collective."

Après ce revers, les chamois descendent à la 4e place du classement de Ligue 2, à égalité de points avec Caen et Troyes, mais devant, le Paris FC prend le large en tête, avec cinq points d'avance sur ses poursuivants.

Les Niortais auront l'occasion de se racheter dès samedi prochain à domicile face à Grenoble.