Football - Ligue 2 : quatre à la suite pour Lorient, vainqueur à Lens (3-2) et nouveau leader !

Le FC Lorient poursuit sa marche en avant. Quatrième victoire consécutive pour les Merlus en Ligue 2. Les hommes de Mickaël Landreau sont allés s'imposer à Lens ce samedi après-midi (3-2) lors de la sixième journée de championnat.

Trêve internationale ou pas, les Merlus avancent. Et plutôt bien. La belle série se poursuit grâce à un quatrième succès consécutif ce samedi sur la pelouse du Racing Club de Lens. Lorient est la seule équipe toujours invaincue du championnat.

Rejoints deux fois au score avant de l'emporter

Les Lorientais ont attaqué le match de la meilleure des manières avec un but de Gaël Danic dès la douzième minute. Derrière les Lensois ont égalisé sur un corner imaginaire. En début de seconde période, même scénario, le FCL reprend l'avantage grâce à Courtet avant de se faire rejoindre.

Le penalty de la gagne signé Bouanga

Dans ce match à rebondissements, c'est le FCL qui a eu le dernier mot. Denis Bouanga transformant un penalty à la 82e minute. Les joueurs de Mickaël Landreau prennent par la même occasion la tête du championnat en attendant le match de Reims qui reçoit Brest lundi soir. A Lens rien ne va plus : six défaites en six journées.

"C'est un très bon résultat. Ils ne lâchaient rien. On les remet dans le match sur le deuxième but. Je ne sais pas si la victoire est logique mais on a bossé en équipe. Cela conforte notre début de saison et ça solidifie un groupe. C'est très important", a réagi un des buteurs Gaëtan Courtet au micro de BeinSport.

