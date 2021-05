Football - Ligue 2: Tenu en échec par Amiens (0-0) il manque encore un point à Niort pour se maintenir

Alors qu'ils doivent se contenter d'un point à Amiens (0-0) les Niortais signent un troisième match nul consécutif après ceux enregistrés à Valenciennes (1-1) et face à Rodez (1-1). Si le compte n'y est toujours pas, les Niortais gardent leur destin en main pour assurer le maintien en Ligue 2. Il faudra pour cela faire à minima un match nul face à Guingamp samedi prochain. Dans ce cas de figure, les Deux-Sévriens seront sereins et n'auront pas besoin de regarder les résultats des équipes de bas de tableau. Mais, en cas de défaite, il faudra regarder les résultats de Caen (18e) et Chambly (19e). Car, avec trois points d'avance sur ces deux concurrents, mais un goal-average défavorable, Niort reste sous la menace de la place de barragiste et même de la première place de relégable.

Un goût d'inachevé

Sur la pelouse d'Amiens, Niort est passé par plusieurs émotions. Dominé en début de rencontre par des Amiénois qui n'avaient plus rien à perdre ou à espérer, le carton rouge direct distribué à Lusamba (14e) a diminué les velléités offensives des joueurs de la Somme. Mais, en manque d'inspiration dans la zone offensive, Niort a subi quelques situations des locaux sans parvenir à mettre en danger Régis Gurtner, le portier local.

Dominer n'est pas gagner

En seconde période, les Niortais sont montés en puissance, ont largement pris l'ascendant. Parfois les Amiénois semblaient même au bord de craquer. Mais, émoussés offensivement à l'image de Pape Ibnou Ba, le meilleur buteur Niortais (14 buts), les Deux-Sévriens ont beaucoup tenté sans trouver la solution dans les 30 derniers mètres. En fin de match, l'entraîneur Sébastien Desabre a fait un choix tactique fort en sortant un défenseur pour faire rentrer Boutobba. Mais, même cette réorganisation a laissé les Niortais sans réelle munition offensive.

" Il y a de la déception, mais finalement moins qu'à Valenciennes lors de notre précédent déplacement, car nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions. On garde notre destin en main, il nous manque un point. Mais, il faudra jouer pour gagner " confiait Sébastien Desabre, l'entraîneur de Niort après la rencontre.