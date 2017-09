Football - Ligue 2 : troisième match en huit jours pour le Stade Brestois, en déplacement à Niort

Le Stade Brestois joue pour la troisième fois en huit jours ce mardi soir à Niort. C'est la huitième journée de Ligue 2 et les hommes de Jean-Marc Furlan veulent aller chercher un cinquième succès consécutif en championnat. Le onze de départ va bouger.

Si les bons résultats s'accumulent en rade de Brest, la fatigue sans doute aussi. Un troisième match en huit jours pour le Stade Brestois ce soir à Niort et des choix à faire pour le coach Jean-Marc Furlan s'il veut préserver les organismes. "Trois matches en une semaine, ça devient compliqué."

"Sans un banc compétent et productif, on ne peut rien espérer"

Brest a battu Reims et Le Havre, deux équipes sur le podium de Ligue 2, en l'espace de quatre jours. Brest n'a pas concédé un but contre ces deux prétendants à la montée. Mieux, Brest vient d’enchaîner quatre victoires de rang (victoire contre Lens et Nancy avant la trêve internationale).Tout va bien donc dans le Finistère. Et ce match en milieu de semaine à Niort peut avoir son avantage : Entre septembre et décembre, il faut impliquer du monde. Quitte à être moins bon, à prendre des risques. C'est ce qu'on va faire à Niort pour avoir des joueurs frais contre le Paris FC. Construire un projet c''est avoir des joueurs intelligents qui ont envie de travailler ensemble. Si vous n'avez pas un banc de touche compétent et productif, vous ne pouvez rien espérer dans ce championnat de Ligue 2", explique Jean-Marc Furlan.

Quatre anciens Niortais évoluent désormais à Brest

Pas moins de quatre joueurs du SB 29 ont porté le maillot des Chamois au cours de leur carrière. Quentin Bernard, Johan Gastien, Kevin Mayi et David Kiki qui y jouait encore la saison dernière. "C'est un peu le retour à la maison, je leur dois tout", explique Quentin Bernard qui a passé plus de dix ans là-bas. "Johan Gastien lui "aura la famille en tribune et espère faire comme l'an dernier". Brest avait gagné 3-0, le milieu de terrain avait marqué.

Les recrues vont avoir du temps de jeu

Cantonnés au banc de touche depuis leur arrivée, David Kiki et Kevin Mayi devraient débuter la rencontre dans les Deux-Sèvres. Bruno Grougi pourrait lui aussi retrouver une place de titulaire.

Le groupe brestois à Niort : Larsonneur - Léon - Bernard - Kiki - Weber - Castelletto - Belaud - Coeff - Pi - Grougi - Sissoko - Gastien - Faussurier - Berthomier - Mayi - H.Diallo - Butin - Autret.

