Football Ligue 2 : Trop juste à Guingamp, le GF38 chute pour la deuxième fois de la saison

La série de victoires de Grenoble s'arrête en Bretagne. Deuxième défaite cette saison pour le GF38, 1-0 face à Guingamp. En première période les Grenoblois sont entreprenants, avec notamment un ballon repris de la tête par Yoric Ravet (44e), qui vient mourir sur la barre transversale de l'En avant Guingamp. En face, les Bretons font preuve de réalisme. Sur une faute de marquage, Yeni Ngbakoto se retrouve absolument seul aux six mètres au milieu de trois Grenoblois. Trop facile pour l'international congolais, qui a tout son temps pour ajuster de la tête le gardien du GF38 Brice Maubleu.

Dans le deuxième acte, Grenoble montre un meilleur visage et pousse pour revenir au score. Pour apporter de la fraîcheur sur le terrain, Philippe Hinschberger, le coach du GF38, procède à quatre changements (Anani, Abdallah, Renoud et Diallo), mais ça ne suffit pas. Les Grenoblois s'inclinent face à Guingamp au Roudourou et descendent du podium. À noter, la blessure de Florian Michel touché au mollet gauche et sorti en première période. Prochain match prévu le samedi 3 octobre, le GF38 reçoit Valenciennes.